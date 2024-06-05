Σε αναβάθμιση των στόχων της για το 2024 προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά από αξιολόγηση των τάσεων και εκτιμήσεων για το έτος, η Piraeus Financial Holdings αναβαθμίζει τους χρηματοοικονομικούς της στόχους για το 2024, έναντι εκείνων που δημοσιεύθηκαν στις 14 Φεβρουαρίου 2024.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Τράπεζας προβλέπει:

ενίσχυση κερδοφορίας, με εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) περίπου 15% έναντι 14% προηγουμένως (εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,85 έναντι €0,80 προηγουμένως), με καθαρά κέρδη περίπου €1,0 δισ. έναντι €0,9 δισ. προηγουμένως,

υψηλότερα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2024 περίπου €2,0 δισ. από €1,9 δισ. προηγουμένως, λόγω χαμηλότερου κόστους καταθέσεων έναντι του προϋπολογισμού, από περιορισμένη μεταφορά υπολοίπων προς προθεσμιακές καταθέσεις. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο περίπου 2,7% έναντι 2,6% προηγουμένως,

επιβεβαίωση της σταθερής τροχιάς ανάπτυξης, με το χαρτοφυλάκιο των εξυπηρετούμενων δανείων στο τέλος του 2024 να αυξάνεται σε περίπου €31,7 δισ. σε σχέση με προηγούμενη εκτίμηση για €31,5 δισ.,

ενίσχυση της παραγωγής εσόδων από προμήθειες στα επίπεδα του 1ου τριμήνου 2024, που αντιστοιχούν σε περίπου 0,8% ως ποσοστό επί του ενεργητικού για το 2024 σε σύγκριση με προηγούμενη εκτίμηση 0,7% αντίστοιχα,

συγκράτηση λειτουργικών εξόδων, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να διαμορφώνεται κάτω του 33% για το 2024, έναντι εκτίμησης για επίπεδο χαμηλότερo του 35% προηγουμένως,

χαμηλότερο κόστος κινδύνου για το 2024 σε περίπου 0,7% επί των δανείων μετά από προβλέψεις από 0,8% προηγουμένως.

Όπως επισημαίνεται, το επιχειρηματικό σχέδιο της Piraeus βασίζεται πλέον σε εκτίμηση για μέσο Euribor 3 μηνών στο 3,6% για το 2024 έναντι 3,8% προηγουμένως, με την εκτίμηση ότι το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ θα διαμορφωθεί σε 3,25% στο τέλος του 2024, έναντι 3,75% προηγουμένως.

Η αναβάθμιση των χρηματοοικονομικών στόχων για το 2024 συνοδεύεται από πρόβλεψη για διανομή προς τους μετόχους 25%-30% επί των κερδών, ποσοστό το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί και να καταβληθεί το επόμενο έτος, με την επιφύλαξη λήψης της αναγκαίας εποπτικής έγκρισης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.