Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο επενδύσεων της Blackrock, Ρικ Ρίντερ, για να διαπιστώσει κατά πόσο είναι ικανός να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στη θέση του επικεφαλής της Fed, σύμφωνα με το Fox News.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η συνέντευξη με τον Ρίντερ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο. Θα συμμετάσχουν ο Tραμπ, η επικεφαλής του προσωπικού Σούζι Γουάιλς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού Νταν Σκαβίνο.

Αυτή θα είναι η τέταρτη και τελευταία συνέντευξη με υποψήφιο για την αντικατάσταση του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με τις πηγές. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει στις 15 Μαΐου.

Εκτός από τον Ρίντερ, στη λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνονται το πρώην μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Kέβιν Γουόρς, ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ και το μέλος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Κρίστοφερ Γουόλερ.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed) Τζερόμ Πάουελ ανακοίνωσε σήμερα ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα απειλείται με διώξεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης, κάτι που προστίθεται στις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται εξαιτίας της άρνησής του να υποκύψει στις προτροπές του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επιτόκια.

Η Fed ειδοποιήθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι μπορεί να απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες σχετικά με κατάθεση του Πάουελ τον Ιούνιο σε ακροαματική συνεδρίαση του Κογκρέσου αναφορικά με το σχέδιο ανακαίνισης του κτιρίου της τράπεζας, ανέφερε ο πρόεδρός της σε ανακοίνωση.

Η ειδοποίηση αυτή εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο κλίμα των πιέσεων που ασκούνται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο θεσμό για να τον κάνει να μειώσει περισσότερο τα επιτόκιά του, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.

