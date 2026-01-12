Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα, αφού το Ιράν δήλωσε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο μετά τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των τελευταίων ετών, μετριάζοντας ορισμένες ανησυχίες σχετικά με την προσφορά από τον παραγωγό του ΟΠΕΚ, ενώ οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τις προσπάθειες για την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent (συμβόλαιο Μαρτίου) διαπραγματεύονται στα 63,19 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,20%, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Φεβρουαρίου) στα 58,93 δολάρια το βαρέλι, με πτώση 0,3%.

«Η πτώση των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών και η απουσία πρόσθετων διαταραχών στην προσφορά επηρεάζουν μέτρια τις τιμές του πετρελαίου, μετά την ισχυρή άνοδο στο τέλος της περασμένης εβδομάδας», δήλωσε ο αναλυτής της UBS Giovanni Staunovo.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο άνω του 3% την περασμένη εβδομάδα, την μεγαλύτερη από τον Οκτώβριο, καθώς το ιεραρχικό καθεστώς του Ιράν ενέτεινε την καταστολή των μεγαλύτερων διαδηλώσεων από το 2022, αν και οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν το Σαββατοκύριακο, σημειώνει το Reuters.

Προειδοποιεί για παρέμβαση ο Τραμπ

Η κατάσταση στο Ιράν είναι «υπό πλήρη έλεγχο» μετά τις εκτεταμένες διαδηλώσεις το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε προειδοποιήσει για πιθανή στρατιωτική επέμβαση σε περίπτωση βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις ταραχές,

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν τις επιλογές για το Ιράν, σύμφωνα με δήλωση αξιωματούχου των ΗΠΑ στο Reuters.

Παρόλο που τις τελευταίες ημέρες έχει σημειωθεί άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τον γεωπολιτικό κίνδυνο από μια ευρύτερη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τις μεταφορές πετρελαίου στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Saul Kavonic, επικεφαλής της έρευνας για την ενέργεια στην MST Marquee.

«Η αγορά λέει: «Δείξτε μου την διακοπή του εφοδιασμού», προτού αντιδράσει ουσιαστικά», πρόσθεσε.

Στο προσκήνιο η Βενεζουέλα

Εν τω μεταξύ, η Βενεζουέλα αναμένεται να επανεκκινήσει τις εξαγωγές πετρελαίου σύντομα μετά την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καθώς ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση στο Καράκας είναι έτοιμη να παραδώσει έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό έχει πυροδοτήσει έναν αγώνα μεταξύ των πετρελαϊκών εταιρειών για την εξεύρεση δεξαμενόπλοιων και την προετοιμασία των εργασιών για την ασφαλή μεταφορά του αργού πετρελαίου από τα πλοία και τα ερειπωμένα λιμάνια της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις εργασίες.

Σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο την Παρασκευή, η Trafigura δήλωσε ότι το πρώτο της πλοίο θα φορτωθεί την επόμενη εβδομάδα.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού από τη Ρωσία, εν μέσω των επιθέσεων της Ουκρανίας εναντίον των ενεργειακών εγκαταστάσεών της και των προοπτικών για αυστηρότερες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της ρωσικής ενέργειας.

