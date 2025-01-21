Του Βαγγέλη Δουράκη

«Τέλος χρόνου» για τα 17.000 ευρώ, που μπορούν να εξασφαλίσουν άνεργοι προκειμένου να «στήσουν» την δική τους επιχείρηση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σήμερα και μαζί «χάνεται» και η ευκαιρία που έχουν χιλιάδες να διεκδικήσουν ζεστό Κρατικό χρήμα για να κάνουν μια νέα αρχή. Μία από τις προϋποθέσεις για την αίτηση είναι η εκπόνηση ενός σχεδίου από πλευράς ενδιαφερόμενου, το οποίο θα θεωρηθεί πως επιτρέπει την βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Πρόκειται για πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ανέργων ηλικίας 30 έως 59 ετών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα μέσα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η δράση φέρει τον τίτλο «πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 30-59 ετών με έμφαση στις γυναίκες» και απευθύνεται σε άνεργους εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει σήμερα Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025. Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για τη σύνδεση χρήστη στο ΟΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opske.gr/el.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να τηρούν σωρευτικά τους ακόλουθους όρους:

Να ιδρύσουν τις επιχειρήσεις τους και να δραστηριοποιηθούν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα).

Η έναρξη δραστηριότητας πραγματοποιείται ΜΕΤΑ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 90 ημερών από την ενημέρωση των δικαιούχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την έκδοση εγκριτικής απόφασης της αίτησής τους από τον Υποδιοικητή της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Διοικητή στους Υποδιοικητές.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά, είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας) ανά κύκλο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων.

Οι επιλέξιμες μορφές επιχειρήσεων που μπορούν να δημιουργήσουν οι δυνητικοί δικαιούχοι αναφέρονται στο Παράρτημα 4 της Πρόσκλησης του προγράμματος.

Οι δυνητικά δικαιούχοι (που υποβάλλουν την αίτηση χρηματοδότησης) των αναφερόμενων στο σχετικό Παράρτημα 4 νομικών προσώπων, θα είναι μελλοντικοί εταίροι - μέλη που θα ασκούν τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, θα κατέχουν το 51% του εταιρικού μεριδίου και θα είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών που ισχύουν τα οριζόμενα στον ν. 4430/2016 (Α΄205) καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Το ποσό της χρηματοδότησης

Οι δικαιούχοι της Δράσης θα ενισχυθούν με ποσό ίσο προς 17.000 ευρώ το οποίο θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

1η δόση 4.600 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας

2η δόση 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη

3η δόση 6.200 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με έναρξη την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.



