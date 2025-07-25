Τραμπ: Ετοιμάζει επιδόματα στους Αμερικανούς «λόγω κερδών από τους δασμούς»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει επιταγές επιστροφής χρημάτων στους Αμερικανούς χρησιμοποιώντας έσοδα από τις αυξήσεις των δασμών που η κυβέρνησή του επιβάλλει στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

«Όντως το σκεφτόμαστε αυτό - έχουμε τόσα πολλά χρήματα που έρχονται, σκεφτόμαστε μια μικρή επιστροφή χρημάτων», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, καθώς αναχωρούσε για ταξίδι στη Σκωτία. «Μια μικρή επιστροφή χρημάτων για άτομα με ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος μπορεί να είναι πολύ ωραία».

Ο Τραμπ πρότεινε επίσης ότι η χρήση των εσόδων για την αντιμετώπιση του χρέους των ΗΠΑ ήταν μια άλλη επιλογή, προσθέτοντας ότι «το μεγάλο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε είναι να αποπληρώσουμε το χρέος. Αλλά σκεφτόμαστε μια επιστροφή χρημάτων».

Τα έσοδα των ΗΠΑ από τους τελωνειακούς δασμούς για το τρέχον οικονομικό έτος ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια επισημαίνοντας τους υψηλότερους δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ στην προσπάθειά του να αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εμπορικές ροές και να φέρει περισσότερη μεταποίηση στις ΗΠΑ.

Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δείχνουν ότι οι τελωνειακοί δασμοί έχουν πράγματι εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ, με τις εισροές να φτάνουν τα 113 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των εννέα μηνών έως τον Ιούνιο. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχει πιθανότητα να εισπραχθούν 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περίοδο μιας δεκαετίας.

Ενώ οι τελωνειακοί δασμοί δίνουν ώθηση στα έσοδα των ΗΠΑ και ο Τραμπ παρουσιάζει τακτικά τους δασμούς ως καταβαλλόμενους από ξένους εμπορικούς εταίρους, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές τις αυξήσεις επωμίζονται οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, δηλώνει πάντως το Bloomberg.

Επίσης, η εισροή των εσόδων αυτών θα ωχριούσε σε σύγκριση με τα δημοσιονομικά ελλείμματα των ΗΠΑ. Το έλλειμμα για τους πρώτους εννέα μήνες του οικονομικού έτους 2025 ανήλθε σε 1,34 τρισεκατομμύρια δολάρια, ελαφρώς αυξημένο σε σχέση με την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο. Το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου επισήμανε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο νέος φορολογικός νόμος του Τραμπ θα προσθέσει 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στα ελλείμματα κατά την επόμενη δεκαετία.

Τον Ιανουάριο, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση βρισκόταν σε τροχιά να φτάσει σε ένα μεταπολεμικό ρεκόρ λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε μόλις τέσσερα χρόνια. Αυτές ήταν προβλέψεις που υπέθεταν ότι οι φορολογικές περικοπές θα έληγαν στο τέλος του έτους, και όχι ότι θα παρατείνονταν και θα προστίθεντο και άλλες, όπως έγινε αργότερα στο «μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο» που ο Τραμπ υπέγραψε σε νόμο αυτόν τον μήνα.



Πηγή: skai.gr

