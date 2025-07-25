Λογαριασμός
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου

Θα καταβληθούν συνολικά 2.465.999.234,21 ευρώ σε 4.363.885 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ

πληρωμές

Κατά την περίοδο 28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου, θα καταβληθούν συνολικά 2.465.999.234,21 ευρώ σε 4.363.885 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ

  • Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν  1.224.355.310,79 ευρώ σε  2.511.274 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2025
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν  1.111.437.907,79 ευρώ σε  1.689.664   δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2025
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Αυγούστου 2025 του ν. 4778/2021.Από 28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου θα καταβληθούν 24.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
  • Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 46.199.015,63 ευρώ σε 84.020 δικαιούχους για αδειοδωρόσημο οικοδόμων 2025
  • Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών
  • Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 347.000 ευρώ σε 745 δικαιούχους για πληρωμή δικαιούχων κληρονόμων από ποσά μειώσεων 2015 και 2016

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 2.000.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»
Πηγή: skai.gr

