Κατά την περίοδο 28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου, θα καταβληθούν συνολικά 2.465.999.234,21 ευρώ σε 4.363.885 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.224.355.310,79 ευρώ σε 2.511.274 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2025

Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.111.437.907,79 ευρώ σε 1.689.664 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2025

Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Αυγούστου 2025 του ν. 4778/2021.Από 28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου θα καταβληθούν 24.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 46.199.015,63 ευρώ σε 84.020 δικαιούχους για αδειοδωρόσημο οικοδόμων 2025

Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών

Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 347.000 ευρώ σε 745 δικαιούχους για πληρωμή δικαιούχων κληρονόμων από ποσά μειώσεων 2015 και 2016

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων

12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

2.000.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»

