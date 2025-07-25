Κατά την περίοδο 28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου, θα καταβληθούν συνολικά 2.465.999.234,21 ευρώ σε 4.363.885 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.224.355.310,79 ευρώ σε 2.511.274 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2025
- Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.111.437.907,79 ευρώ σε 1.689.664 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2025
- Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Αυγούστου 2025 του ν. 4778/2021.Από 28 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου θα καταβληθούν 24.000.000 ευρώ σε 1.100 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
- Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 46.199.015,63 ευρώ σε 84.020 δικαιούχους για αδειοδωρόσημο οικοδόμων 2025
- Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 4.000.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών
- Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 347.000 ευρώ σε 745 δικαιούχους για πληρωμή δικαιούχων κληρονόμων από ποσά μειώσεων 2015 και 2016
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
- 12.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
- 2.000.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
- 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου»
Πηγή: skai.gr
