Κατά 25 μονάδες -μεσοσταθμικά- έχουν ρίξει το «Clawback» στα διαγνωστικά κέντρα, τα μέτρα της κυβέρνησης, είπε από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΚΚΕ, Μαρίας Κομνηνάκα για τα κενά στο νοσοκομείο Λήμνου, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι χθες βγήκαν τα στοιχεία του Clawback στα διαγνωστικά εργαστήρια του πρώτου εξαμήνου του 2025, υπενθυμίζοντας ότι πέρσι είχαν κάνει απεργία διαρκείας τα διαγνωστικά κέντρα λόγω του Clawback. Όπως τόνισε, το Clawback 2024-2025 στα διαγνωστικά κέντρα, με τα μέτρα που ψήφισε μόνη της η ΝΔ, το έχουν ρίξει «κατά είκοσι πέντε μονάδες μεσοσταθμικά. Είτε τώρα εσείς φωνάζετε, είτε δεν φωνάζετε, αυτός που έχει διαγνωστικό κέντρο ξέρει ότι πληρώνει είκοσι πέντε μονάδες μικρότερο Clawback από ό,τι πλήρωνε πριν από έναν χρόνο. Άρα, τα μέτρα που λαμβάνουμε, δουλεύουν, όσο και να φωνάζετε».

Απαντώντας σε αναφορά της βουλευτού ότι δεν δουλεύουν τα κίνητρα που θέσπισε η κυβέρνηση για την κάλυψη θέσεων γιατρών σε άγονες περιοχές, είπε: «Τα κίνητρα που θεσπίσαμε ήταν με νόμο που ψήφισα πέρυσι το καλοκαίρι, τον Ιούλιο. Έχουν κλείσει ένα χρόνο ακριβώς, και με μία κοινή υπουργική απόφαση με τον υπουργό Οικονομικών που την εκδώσαμε τον Σεπτέμβριο. Από τότε έχουμε κάνει τρεις προσκλήσεις όπου μαζέψαμε όλες τις θέσεις που έβγαιναν άγονες στα περιφερειακά νοσοκομεία επί μια πενταετία τουλάχιστον. Τις κάναμε ένα καλάθι. Ήταν περίπου τριακόσιες στο σύνολο. Τις βγάλαμε μία φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά.

Στην τελευταία πρόσκληση που τελείωσε τον μήνα Μάιο, αυτή για την οποία μιλάμε τώρα εδώ που γίνονται τώρα οι δύο διορισμοί, είχαμε ενδιαφέρον, αιτήσεις συμμετοχής δηλαδή, στο σύνολο 82%.

Δηλαδή, 82% από τις θέσεις που βγαίνανε επί πέντε χρόνια άγονες 100%, έχουν καλυφθεί. Από αυτό καταλαβαίνετε εσείς ότι τα μέτρα που πήραμε δεν λειτουργούν; Γιατί εγώ καταλαβαίνω το ακριβώς αντίθετο, ότι λειτουργούν. Θα μου πείτε ότι δεν έχουμε φτάσει στο 100%. Θέλω να είμαι ειλικρινής.Δεν είχα ελπίδα ότι θα φτάσω στο 100%, γιατί καμία πολιτική δεν φτάνει στο 100%. Είναι, όμως, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας και δεσμεύομαι -και το έχω αποδείξει- ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού αυτής της πρόσκλησης -μέχρι το τέλος Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα νοσοκομεία-, με το που γυρνάμε από διακοπές τον Σεπτέμβριο θα ξανακάνουμε προκήρυξη τις θέσεις που είναι άγονες. Βουλή - Άδ. Γεωργιάδης: Τα μέτρα της κυβέρνησης έριξαν το clawback κατά 25 μονάδες στα διαγνωστικά κέντρα

Αν με αυτόν τον ρυθμό συνεχίσουμε να καλύπτουμε θέσεις, του χρόνου το καλοκαίρι θα είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε φέτος».

Αντιθέτως, συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης, «δεν αναγνωρίσατε, ποτέ, κανένα από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, ότι η κατάσταση στα νησιά με τα κενά στα νοσοκομεία πέρσι με φέτος είναι πολύ καλύτερη. Το έχουν παραδεχθεί δημοσίως μέχρι και συνδικαλιστές που δεν με συμπαθούν και ιδιαίτερα, γιατί πράγματι τα κίνητρα που θεσπίσαμε δουλεύουν».

Από την πλευρά της, η κ. Κομνηνάκα είπε ότι οι ελλείψεις γιατρών αναγκάζουν τους νησιώτες να φεύγουν κατευθείαν στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί, ειδικά όταν φύγουν με αυτόν τον τρόπο δεν καλύπτονται και οι μετακινήσεις. Όσο για τις προκηρύξεις θέσεων γιατρών σε άγονες περιοχές, είπε: «Να δούμε, όμως, αν θα πάνε. Γιατί, ξέρετε, υπάρχουν και καταγγελίες και για άλλες περιπτώσεις, όπως με την αγροτική ιατρό Ατσικής, που πήγε με δεδομένο ότι θα βρει σπίτι και το σπίτι αυτό είναι μη κατοικήσιμο και με δεδομένο ότι θα παίρνει επίδομα, αλλά δεν δίνεται αυτό από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». Επίσης, είπε ότι δεν προκηρύσσονται το σύνολο των θέσεων, αλλά γίνεται «δειγματοληπτική» προκήρυξη: «Από τις τρεις κενές προκηρύσσεται η μία ή από το σύνολο των κενών του νοσοκομείου προκηρύσσονται σταδιακά μία εδώ, μία εκεί και ο γιατρός που θα πάει ξέρει ότι θα υπερεφημερεύει». Σας καλούμε να δοκιμάσετε να προκηρύξετε το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία και να συζητήσουμε μετά αν αυτές μένουν γόνιμες ή άγονες, είπε η βουλευτής του ΚΚΕ.

