Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 0,85%- Κέρδη 33,96% από αρχές του 2025

Με πτώση 0,85% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, μετά από τέσσερις ανοδικές εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 10,18%.

Όπως όλα δείχνουν η αγορά, εκτός απροόπτου, θα συμπληρώσει εννέα συνεχείς μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, στον απόηχο της ανακοίνωσης του κυβερνητικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη διαχείριση των υδάτων. Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ κατέγραψε εβδομαδιαία κέρδη σε ποσοστό 18,60% και ο τίτλος της ΕΥΑΘ ενισχύθηκε σε ποσοστό 20,48%.

Η Alpha Finance επισημαίνει ότι παραμένει θετική για την ελληνική αγορά, ως αποτέλεσμα του σταθερού πολιτικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος, των ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων καθώς και των ελκυστικών αποτιμήσεων. Η ανοδική πορεία αναμένεται όπως τονίζει η χρηματιστηριακή να συνεχιστεί και στο β' εξάμηνο.

Επιπλέον σημειώνουν ότι ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι πλέον μεταξύ των τριών χρηματιστηρίων με την υψηλότερη απόδοση παγκοσμίως από την αρχή του έτους, ενώ τονίζουν ότι η ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount περίπου 20% έναντι του μέσου όρου 20ετίας και 30-40% έναντι των Stoxx 600 και MSCI EM, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο.

Η αγορά στρέφει την προσοχή της στα αποτελέσματα των τραπεζών β' τριμήνου που ξεκινούν και ολοκληρώνονται την επόμενη εβδομάδα. Και η Citigroup ανανεώνει την εμπιστοσύνη της στις ελληνικές τράπεζες και επικαλείται τις βελτιωμένες προβλέψεις για την κερδοφορία, τα προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών και μια νέα προσέγγιση στην αποτίμηση που λαμβάνει υπόψη την πλεονάζουσα κεφαλαιακή τους βάση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.968,72 μονάδες, έναντι 1.985,52 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 0,85%. Από τις αρχές Ιουλίου ενισχύεται 5,39%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 33,96%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 0,93% ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 38,38%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,20% και από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 24,78%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με οριακή άνοδο 0,09%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 66,31%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 1.011.261 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 202,252 εκατ. ευρώ, από 236,150 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα που τελειώνει αυξήθηκε κατά 991 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 132,401 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 29,256 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

