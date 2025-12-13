Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα υποστηρίξει το πρώην μέλλον του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Κέβιν Γουόρς ή τον διευθυντή του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ για να ηγηθούν της κεντρικής τράπεζας μετά τη λήξη της θητείας του Τζερόμ Πάουελ.

«Νομίζω ότι έχετε τον Κέβιν και τον Κέβιν. Και οι δύο είναι Κέβιν είναι υπέροχοι», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Wall Street Journal την Παρασκευή, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν και μερικοί άλλοι άνθρωποι που είναι υπέροχοι». Ωστόσο, τόνισε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση.

Επιπλέον, ο Τραμπ επιβεβαίωσε προηγούμενα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι πίεσε τον Γουόρς κατά τη διάρκεια συνέντευξης μαζί του την Τετάρτη για να μάθει αν μπορεί να υπολογίζει στη στήριξή του για μείωση των επιτοκίων, σε περίπτωση που επιλεγεί για να ηγηθεί της Fed, σημειώνει το Βreaking Νews. «Πιστεύει ότι πρέπει να μειωθούν τα επιτόκια», σημείωσε ο πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.