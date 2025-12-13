Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ανησυχίες επενδυτών σχετικά με την κερδοφορία εταιρειών του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 245,96 μονάδων (–0,51%), στις 48.458,05 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 398,68 μονάδων (–1,69%), στις 23.195,16 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 73,59 μονάδων (–1,07%), στις 6.827,41 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

