Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι σκοπεύει να ορίσει ένα νέο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ και έναν επίτροπο του Γραφείου Στατιστικής Εργασίας (BLS) αυτή την εβδομάδα.

Η παραίτηση του πρώην μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Adriana Kugler, και η απόλυση από τον Tραμπ της επιτρόπου του BLS Erika McEntarfer δίνουν στον πρόεδρο την ευκαιρία να διορίσει άτομα που είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένα με τις πολιτικές της κυβέρνησής του και να ασκήσει περαιτέρω πίεση στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σύμφωνα με το Axios.

