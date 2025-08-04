Συνταξιούχους δύο ταχυτήτων δείχνουν τα στοιχεία του «ΗΛΙΟΣ»

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Συντάξεις υψηλότερες κατά 75% –74,6% για την ακρίβεια– εισπράττουν οι νέοι συνταξιούχοι του Δημοσίου έναντι αυτών του ιδιωτικού τομέα. Το χάσμα ανάμεσα στις δύο κατηγορίες, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του συστήματος «ΗΛΙΟΣ» για τον μήνα Ιούνιο, βρίσκεται στα 567 ευρώ. Ειδικότερα, 1.328 ευρώ είναι μέση σύνταξη στο Δημόσιο και μόλις 760 ευρώ στον ιδιωτικό.

Μια ψαλίδα που τον τελευταίο χρόνο έχει ανοίξει σημαντικά, κατά 19% συγκεκριμένα, καθώς πέρυσι ήταν στα 475 ευρώ, και που ενισχύει την εικόνα των συνταξιούχων δύο ταχυτήτων.



Τον περσινό Ιούνιο, η μέση νέα σύνταξη στο Δημόσιο ήταν 1.224 ευρώ, παρατηρείται δηλαδή μια αύξηση 104 ευρώ ή 8,5%

Αντίθετα, η αύξηση στη νέα σύνταξη του ιδιωτικού είναι μόλις 11 ευρώ ή 1,5%, καθώς πέρυσι ήταν στο ύψος των 749 ευρώ.



Η μέση σύνταξη στην Ελλάδα (άθροισμα κύριας και επικουρικής) παρουσιάζει μια αύξηση 2,35% σε σχέση με πέρυσι, καθώς αυξήθηκε από τα 1.146 ευρώ στα 1.173 ευρώ.

Αναλυτικά:

Η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 951 ευρώ

Η μέση επικουρική βρίσκεται στα 197 ευρώ

Η μέση είσπραξη από μέρισμα τοποθετείται στα 113 ευρώ

Η ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων δείχνει ότι σχεδόν 6 στους 10 συνταξιούχους (ποσοστό 59%) εξακολουθούν να εισπράττουν κάτω από 1.000 ευρώ στην κύρια σύνταξη γήρατος. Μόνο στις τσέπες του 41% μπαίνουν περισσότερα από 1.000 ευρώ μηνιαίως. Μια σχέση όμως που συνεχώς βελτιώνεται, καθώς πλέον έχουν απελευθερωθεί οι αυξήσεις στις συντάξεις. Τον Ιούνιο του 2024 η αντίστοιχη αναλογία ήταν 61% - 39%. Δεν παύει όμως το 15% περίπου των συνταξιούχων να εισπράττουν έως 500 ευρώ.



Στη χώρα μας, στο τέλος Ιουνίου, οι συνταξιούχοι αριθμούσαν σε 2.507.298 αυξημένοι –συμπεριλαμβανομένων και των θανάτων– κατά 11.834. Προστίθεντο δηλαδή στο σύστημα κάτι λιγότερο από 1.000 κάθε μήνα.

Πλέον από τα κρατικά ταμεία φεύγουν κάθε μήνα 2,69 δισ. ευρώ για την πληρωμή των συντάξεων, ποσό αυξημένο κατά 900 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα χρήματα αυτά «μοιράστηκαν» σε:

2.868.183 κύριες συντάξεις

1.379.861 επικουρικές

437.041 μερίσματα

Ειδικά τον Ιούνιο καταγράφηκαν 26.589 αποδόσεις συντάξεων για οποιαδήποτε αιτίας (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, χηρείας κ.τ.λ.). Από αυτές:

15.693 αφορούσαν τον ΕΦΚΑ

1.458 είχαν να κάνουν με πρώην δημοσίους υπαλλήλους

297 για ανασφάλιστους υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ

7.933 για το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικές και εφάπαξ)

4 για υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδας

1.204 ήταν απονομές μερισμάτων

Ως προς τα ποιοτικά στοιχεία των συνταξιούχων:

2/3 είναι άνω των 70 ετών

Τις υψηλότερες συντάξεις εισπράττουν οι μεταξύ 61-65 ετών

