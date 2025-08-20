Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει πραγματοποιήσει αγορές ομολόγων αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, επενδύοντας σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από τοπικές αρχές, επιχειρήσεις φυσικού αερίου και μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.

Σε 33 σελίδες εγγράφων που υποβλήθηκαν στο Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ (OGE) στις 12 Αυγούστου, περιγράφονται 690 συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με υπολογισμούς του CNBC, οι αγορές είχαν συνολική αξία τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων, υιοθετώντας τη χαμηλότερη αξία που αναγράφεται για κάθε συναλλαγή που αποκαλύφθηκε.

Σύμφωνα με το νόμο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο αντιπρόεδρος και άλλοι επιλεγμένοι αξιωματούχοι πρέπει να καταθέτουν περιοδικά τις «δηλωτέες συναλλαγές» στο OGE. Η ακριβής αξία αυτών των συναλλαγών δεν χρειάζεται να δηλώνεται.

Οι εκτενείς λίστες που κατατέθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα που εκδόθηκαν από διάφορους φορείς, συμπεριλαμβανομένων τοπικών κυβερνήσεων των ΗΠΑ, καθώς και εταιρειών φυσικού αερίου, εταιρειών ύδρευσης, νοσοκομειακών αρχών και σχολικών επιτροπών.

Ο Τραμπ αγόρασε επίσης ομόλογα που εκδόθηκαν από μια σειρά γνωστών εταιρειών. Τα έγγραφα αναφέρουν αγορές ομολόγων αξίας μεταξύ 500.000 και 1.000.000 δολαρίων που εκδόθηκαν από τις T-Mobile U.S., United Health και Home Depot στις αρχές Φεβρουαρίου. Αργότερα τον ίδιο μήνα, αγόρασε ομόλογα που εκδόθηκαν από τη Meta, μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, αξίας μεταξύ 250.000 και 500.000 δολαρίων.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του CNBC για σχόλιο.

Ορισμένες από τις εταιρείες των οποίων τα ομόλογα ανήκουν πλέον στον Τραμπ έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις πολιτικές ή τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ο ηγέτης του Λευκού Οίκου έχει καθαρή περιουσία 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes. Το 2020 - το τελευταίο έτος της πρώτης προεδρικής θητείας του - ο Τραμπ είχε περιουσία 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το περιοδικό. Το Forbes χαρακτήρισε τα χρόνια μεταξύ των δύο θητειών του ως «την πιο κερδοφόρα μεταπροεδρική περίοδο στην αμερικανική ιστορία» χάρη σε μια σειρά επιχειρηματικών εγχειρημάτων που προωθήθηκαν στους υποστηρικτές του.

Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Τραμπ τον έχουν κατηγορήσει στο παρελθόν για διάφορες συγκρούσεις συμφερόντων κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προέδρου. Σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος εξαιρούνται από ορισμένους κανονισμούς που αφορούν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ ομοσπονδιακών αξιωματούχων - αλλά σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση CREW, όλοι οι σύγχρονοι πρόεδροι πριν από τον Τραμπ επέλεξαν να εκχωρήσουν τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

