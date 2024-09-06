Το ενδιαφέρον του τούρκικου ομίλου Polin να συμπράξει με Έλληνες επενδυτές και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατασκευή και λειτουργία θεματικού ενυδρείου στη χώρα μας γνωστοποίησε ο διευθυντής πωλήσεων της Polin Aquariums, Τσιχάν Τουγκράλ, κατά την επίσκεψή του στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη.

Αυτό αναφέρει ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων που έχει αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς ενώ γνωστοποιούνται, ακόμη, τα εξής: «Παρασχέθηκαν οι δέουσες πληροφορίες όσον αφορά στο επενδυτικό πλαίσιο και στις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα. Ενημερώσαμε, επίσης, για τη δραστηριότητα του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) υπό την προστασία του οποίου λειτουργούν τα δύο διεθνών προδιαγραφών ενυδρεία της χώρας μας και ο Υδροβιολογικός Σταθμός Ρόδου.

Στην πορεία της συζήτησης ο συνομιλητής, ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο, η εταιρεία Polin Aquarium βολιδοσκοπεί προκειμένου να διερευνήσει τυχόν ενδιαφέρον συμμετοχής από πλευράς Ελλήνων εταίρων, σε όλες τις φάσεις του έργου, το οποίο υπό τον τίτλο "National Aquarium Investment" θα αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενυδρείου παγκοσμίου κλάσεων στη χώρα μας. Η επιστροφή του επενδυτικού κεφαλαίου, το ύψος του οποίου είναι συζητήσιμο, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί από τις αποδόσεις δύο ετών λειτουργίας.

Από πλευράς μας σημειώνουμε τα κάτωθι:

Η εταιρεία Polin Aquarium αποτελεί καθετοποιημένη θυγατρική του ομίλου Polin στο χαρτοφυλάκιο της οποίας περιλαμβάνονται ενυδρεία που έχουν παραδοθεί και τεθεί σε λειτουργία στην Τουρκία (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Αττάλεια, Εσκισεχίρ, 'Αγκυρα, Ντιαρμπακίρ, Οσμάνιγιε), στην Αβάζα του Τουρκμενιστάν, και στη Νέα Υόρκη. Υλοποιεί επίσης έργα στα ΗΑΕ (Άμπου Ντάμπι), στην Πολωνία (Βαρσοβία), στο Βέλγιο (Ιπρ) και στην Ινδία (Βιτζαγιαβάντα, Τσενάι).

Ο, επίσης, καθετοποιημένος όμιλος Polin, ιδρυθείς το 1976, με κεφάλαιο 7,5 εκατ. λίρες Τουρκίας ελέγχεται από τους αδερφούς Baris, Basar και Bilge Pakis. Υπό την ηγεσία του Baris Pakis ο οποίος έχει εκλεγεί πρόεδρος της Τούρκικης Ένωσης Βιομηχάνων Συνθετικών Υλικών, ο όμιλος Polin δραστηριοποιείται, διά των θυγατρικών του, ως σχεδιαστής κατασκευαστής, προμηθευτής και επιχειρηματίας ενυδρείου ή θεματικών πάρκων αναψυχής και εκπαίδευσης, καθώς και ως προμηθευτής συνθετικών δομικών υλικών και δεξαμενών κολύμβησης υπό τα εμπορικά σήματα «Futura Form Parks», «Fantastic», «Futura Form Composites» και «Fipol».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

