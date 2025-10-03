Ο πληθωρισμός στην Τουρκία αυξήθηκε στο 33,29% τον Σεπτέμβριο, καθώς η μηνιαία αύξηση των τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 3,23%, διακόπτοντας την 15μηνη αδιάλειπτη πτωτική τάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TurkStat).

Η αντιστροφή αυτή τερματίζει την τάση χαλάρωσης που ξεκίνησε μετά την κορυφή του 75,5% τον Μάιο του 2024, θολώνοντας την επίσημη πρόβλεψη για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους, που ήταν περίπου 29% για το 2025.

Η εξέλιξη αυτή περιορίζει επίσης το περιθώριο πολιτικής της τουρκικής κεντρικής τράπεζας ενόψει της συνεδρίασής της τον Οκτώβριο, όπου οι αγορές είχαν προβλέψει μια νέα μείωση των επιτοκίων, σημειώνει το Turkey Today.

Η κεντρική τράπεζα είχε προβλέψει μια άνοδο τον Σεπτέμβριο λόγω της έναρξης του σχολικού έτους. «Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και μεταφορών σημείωσαν αύξηση των τιμών λόγω των διδάκτρων των ιδιωτικών πανεπιστημίων και των ναύλων των σχολικών λεωφορείων», ανέφερε στα πρακτικά της απόφασης για τα επιτόκια του Σεπτεμβρίου.

Η νομισματική αρχή επανέλαβε τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων τον Ιούλιο με μείωση τριών ποσοστιαίων μονάδων από το 46%. Τον περασμένο μήνα, επιβράδυνε ελαφρώς το ρυθμό των μειώσεων, φέρνοντας το επιτόκιο πολιτικής στο 40,5%, αφού η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έδειξε ισχυρή κατανάλωση και ο πληθωρισμός του Αυγούστου ήταν υψηλότερος από το αναμενόμενο.



Πηγή: skai.gr

