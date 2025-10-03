Προοδευτικές λαϊκές ομάδες ασκούν έντονη πίεση στους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου να «κρατήσουν τη γραμμή» σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης στις ΗΠΑ.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, συντονίζει στενά τη στρατηγική του για το κλείσιμο της κυβέρνησης με εξωτερικές φιλελεύθερες ομάδες, όπως αποκάλυψε το Axios την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, οι ομάδες αυτές παίζουν σαφώς ένα παιχνίδι εσωτερικής και εξωτερικής πίεσης και χρησιμοποιούν τους εθελοντές τους για να αποτρέψουν τους Δημοκρατικούς από το να συμβιβαστούν.

Το Working Families Party και το MoveOn ενεργοποιούν τις τηλεφωνικές και γραπτές βάσεις δεδομένων τους, ώστε οι ακτιβιστές τους να ασκήσουν πίεση στους γερουσιαστές τους.

«Καλώ για να ενθαρρύνω τον γερουσιαστή _________ να παραμείνει σταθερός κατά τη διάρκεια αυτού του shutdown και να συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στις περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και τις αυξήσεις των τιμών του Τραμπ», σύμφωνα με ένα σενάριο του WFP που αποκτήθηκε για πρώτη φορά από το Axios.

«Ευχαριστήστε τον γερουσιαστή σας που συνεχίζει να παραμένει σταθερός στην υγειονομική περίθαλψη ενάντια στις περικοπές των Ρεπουμπλικάνων», ήταν ένα μήνυμα που στάλθηκε στα μέλη του MoveOn.

«Ο γερουσιαστής σας μόλις ψήφισε κατά της προσιτής υγειονομικής περίθαλψης για τις οικογένειες. Πείτε τους να βελτιωθούν και να αγωνιστούν για εμάς», αναφέρει το κείμενο της MoveOn που απευθύνεται στους υποστηρικτές που ζουν στις πολιτείες των 55 γερουσιαστών που ψήφισαν υπέρ της χρηματοδότησης της κυβέρνησης.

Τη δεύτερη ημέρα του shutdown, με τη Γερουσία να μη συνεδριάζει λόγω του Γιομ Κιπούρ, δεν υπήρχαν ενδείξεις προόδου για την επαναλειτουργία της κυβέρνησης.

Αν και διαφαίνονται τα περιγράμματα μιας πιθανής συμφωνίας για την επέκταση των ενισχυμένων φορολογικών πιστώσεων του Affordable Care Act σε αντάλλαγμα για ψήφους για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, οι δύο πλευρές παραμένουν πολύ μακριά.

«Ας καθίσουμε, ας το διορθώσουμε, ας καταλήξουμε σε ένα χρονοδιάγραμμα για να το κάνουμε», δήλωσε η γερουσιαστής Jeanne Shaheen την Πέμπτη το πρωί στο Fox News.

«Έχουμε ένα δρόμο μπροστά μας, αλλά απαιτεί από τους Δημοκρατικούς να συνέλθουν και να ψηφίσουν υπέρ της καθαρής, βραχυπρόθεσμης συνέχισης της απόφασης που θα επαναλειτουργήσει την κυβέρνηση», έγραψε η γερουσιαστής Shelley Moore Capito στο X.

