Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι ο Κλας Κνοτ θα ήταν ο κατάλληλος διάδοχος, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, το οποίο επικαλείται ένα επεισόδιο του podcast «College Leaders in Finance», που θα κυκλοφορήσει την Κυριακή.

«Τον γνωρίζω τουλάχιστον έξι χρόνια. Έχει την ευφυΐα, την αντοχή και την ικανότητα να εμπνέει τους άλλους», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Η θητεία της Λαγκάρντ ως προέδρου της ΕΚΤ λήγει τον Οκτώβριο του 2027 και δεν πρόκειται να ανανεωθεί, σημειώνει το Bloomberg.

Το καθήκον ενός προέδρου της ΕΚΤ συχνά περιλαμβάνει την ευθυγράμμιση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται από τους επικεφαλής των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, σύμφωνα με τα λεγόμενα της Λαγκάρντ.

«Συχνά είναι όλοι πρωταγωνιστές και πρέπει να τους διευκολύνεις όλους», είπε. «Έχει αυτή την ικανότητα. Αλλά δεν είναι ο μόνος».

Ο Knot ήταν επικεφαλής της ολλανδικής κεντρικής τράπεζας για 14 χρόνια μέχρι τον Ιούνιο του 2025.

Πηγή: skai.gr

