Ανοίγει για νέες αιτήσεις αύριο Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» με αυξημένα ποσά ενίσχυσης, τα οποία κυμαίνονται από 200 ευρώ έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχου και την επιλογή της περιόδου διακοπών.

Συγκεκριμένα τα ποσά ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Επιπλέον η ψηφιακή κάρτα του προγράμματος Τουρισμός για όλους 2025 προσφέρει:

ανέπαφη πληρωμή και εξαργύρωση του ποσού της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας σε κάθε πάροχο διαμονής (ξενοδοχεία, καταλύματα κ.ά.) και σε κάθε προορισμό της χώρας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς,

άμεση αποζημίωση των παρόχων, γεγονός που βάζει τέλος στην αναμονή και στις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες,

ανάλωση του ποσού εφάπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την περίοδο που έχει επιλέξει ο κάθε δικαιούχος (30.09.2025 για την υψηλή περίοδο, 31.12.2025 για την υψηλή περίοδο), ώστε να υποστηριχθεί.

Oι δυνητικοί δικαιούχοι καλούνται να υποβάλουν αίτημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) ή μέσω ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) από την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2025 (ώρα 14:00) έως και τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2025 ώρα 23:59:59.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» αποτελεί μία πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία στοχεύει στη στήριξη των πολιτών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με παράλληλη ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για προσιτές διακοπές

σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. σε συνεργασία με τα Υπουργεία Τουρισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, θα μπορείτε να επισκεφτείτε

την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

