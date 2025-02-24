Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει περισσότερα χρήματα για τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα από ό,τι για οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία, σύμφωνα με έκθεση που έρχεται στη δημοσιότητα με αφορμή την 3η επέτειο της εισβολής.

Συγκεκριμένα, η ΕΕ αγόρασε ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο αξίας 21,9 δισ. κατά το τρίτο έτος του πολέμου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κέντρου Ερευνών για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Crea), παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να απαλλαγεί η ήπειρος από τον εθισμό της στα καύσιμα που χρηματοδοτούν το πολεμικό ταμείο του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από τα 18,7 δισ. ευρώ που διέθεσε η ΕΕ στην Ουκρανία ως οικονομική βοήθεια το 2024, σύμφωνα με την παρακολούθηση του Ινστιτούτου για την Παγκόσμια Οικονομία του Κιέλου (IfW Kiel).

Ο Vaibhav Raghunandan, αναλυτής της Crea και συν-συγγραφέας της έκθεσης, ανέφερε σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης: «Η αγορά ρωσικών ορυκτών καυσίμων είναι, ξεκάθαρα, σαν να στέλνεις οικονομική βοήθεια στο Κρεμλίνο και να επιτρέπει την εισβολή του. Είναι μια πρακτική που πρέπει να σταματήσει αμέσως για να διασφαλιστεί όχι μόνο το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης».

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν εμπορικά δεδομένα για να εκτιμήσουν την αξία των ρωσικών καυσίμων που πωλήθηκαν σε όλο τον κόσμο κατά το τρίτο έτος της εισβολής. Προέβλεψαν τα δεδομένα για τον Φεβρουάριο του 2025, ο οποίος δεν είναι ακόμη διαθέσιμος, με βάση τις εισαγωγές του Ιανουαρίου.

Κατά το έτος 2024, η ΕΕ δαπάνησε 39% περισσότερα για τις εισαγωγές ρωσικών ορυκτών καυσίμων από ό,τι διέθεσε για την Ουκρανία. Σημειώνεται πως στο ποσό της βοήθειας δεν περιλαμβάνει στρατιωτικές ή ανθρωπιστικές συνεισφορές.

Ο Christoph Trebesch, οικονομολόγος στο IfW Kiel, δήλωσε ότι υπάρχει ένα εντυπωσιακό χάσμα μεταξύ του ποσού της βοήθειας που έχουν κινητοποιήσει οι δωρητές για την Ουκρανία σε σύγκριση με τους προηγούμενους πολέμους, με τους Ευρωπαίους δωρητές να δαπανούν κατά μέσο όρο λιγότερο από το 0,1% του ΑΕΠ ετησίως.

Όπως σχολίασε: «Πολλές χώρες ήταν πιο γενναιόδωρες σε προηγούμενες συγκρούσεις. Η Γερμανία, για παράδειγμα, κινητοποίησε πολύ περισσότερη βοήθεια, πιο γρήγορα για την απελευθέρωση του Κουβέιτ το 1990/91 απ' ό,τι για την Ουκρανία σε συγκρίσιμη χρονική περίοδο».

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι η Ρωσία κέρδισε 242 δισ. ευρώ από τις παγκόσμιες εξαγωγές ορυκτών καυσίμων κατά το τρίτο έτος της εισβολής της στην Ουκρανία, ενώ τα έσοδα από την έναρξη του πολέμου «πλησιάζουν πλέον τον αριθμό του τρισεκατομμυρίου», καθώς η χώρα προσαρμόζεται στις κυρώσεις.

Σύμφωνα με την Guardian, η Ρωσία αντλεί έως και το ήμισυ των φορολογικών της εσόδων από τον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και έχει προσπαθήσει να παρακάμψει τις κυρώσεις μεταφέροντας καύσιμα με έναν «σκιώδη στόλο» παλαιών και ανασφάλιστων δεξαμενόπλοιων.

Τα πλοία αυτά είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά περίπου του 1/3 των εσόδων της από τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων, σύμφωνα με την Crea.

Την Τετάρτη, οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν σε νέα μέτρα για τη στόχευση του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, στον 16ο γύρο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Οι ερευνητές της Crea εκτίμησαν ότι τα ρωσικά έσοδα από ορυκτά καύσιμα θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 20% με την ενίσχυση των υφιστάμενων κυρώσεων και την κάλυψη των κενών.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν το κλείσιμο ενός «παραθύρου διύλισης» μέσω του οποίου η Ευρώπη μπορεί να αγοράσει ρωσικό αργό που έχει υποστεί επεξεργασία σε άλλη χώρα και τον περιορισμό των ροών φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream.

Η έκθεση ζητά επίσης την πάταξη του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η Ευρώπη έχει μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά έχει ικανοποιήσει μέρος της «πείνας της» για ενέργεια μέσω του LNG, το οποίο προμηθεύεται, μεταξύ άλλων και από τη Ρωσία.

Ο Jan-Eric Fähnrich, αναλυτής φυσικού αερίου της Rystad Energy, δήλωσε ότι ο ρόλος του LNG στην ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί δραματικά από την έναρξη του πολέμου, εκτοξεύοντας από το προπολεμικό υψηλό των 81,3 εκατ. τόνων το 2019 σε 119 εκατ. τόνους το 2022. «Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλό: Πέρυσι η Ρωσία κατέκτησε την 2η θέση του εξαγωγέα υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη», σχολίασε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

