Ενώ όλος ο κόσμος παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο έβλεπαν τις τιμές του πετρελαίου να απειλούν με νέα ρεκόρ, κάποιοι στις αίθουσες συναλλαγών του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης έβλεπαν το πορτοφόλι τους να φουσκώνει.

Στοιχεία από το London Stock Exchange Group εγείρουν ερωτήματα για το τι πραγματικά συμβαίνει στα παρασκήνια της παγκόσμιας διπλωματίας. Κι αυτό, γιατί λίγες μόλις ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ και η Τεχεράνη ανακοινώσουν την 15ήμερη εκεχειρία, καταγράφηκε μια «ιδιαίτερη» κίνηση. Τοποθετήσεις 950 εκατομμυρίων δολαρίων πόνταραν στην πτώση της τιμής του πετρελαίου.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος κέρδους

Με βάση τα στοιχεία, funds και traders προχώρησαν σε μαζικές πωλήσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Brent και του WTI, την ώρα που το γεωπολιτικό θερμόμετρο βρισκόταν στο κόκκινο. Η κίνηση αυτή, υπό κανονικές συνθήκες, θα μπορούσε να θεωρηθεί «αυτοκτονική». Αν η εκεχειρία δεν ερχόταν και η σύγκρουση κλιμακωνόταν, οι απώλειες για αυτούς τους επενδυτές θα ήταν ανυπολόγιστες.

Ωστόσο, το ρίσκο που πήραν απέδωσε και με το παραπάνω. Με τις ανακοινώσεις περί εκεχειρίας, η τιμή του μαύρου χρυσού έκανε «βουτιά» 15%, σημειώνοντας μια από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό μετέτρεψε το αρχικό στοίχημα του ενός δισεκατομμυρίου σε αποδόσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων μέσα σε λίγες ώρες.

Σύμπτωση ή «διαρροή»;

Το μέγεθος και ο χρόνος των συναλλαγών έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Στους διαδρόμους της Wall Street και του City ψιθυρίζεται σε έντονους τόνους το αν υπήρξε διαρροή προς συγκεκριμένα ισχυρά χαρτοφυλάκια ή αν πρόκειται για απλή προεξόφληση μιας εξέλιξης που για ορισμένους αν μη τι άλλο θεωρούνταν πιθανή.

Το μοτίβο της «προφητείας»

Δεν είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, που καταγράφεται αντίστοιχη κίνηση. Στα τέλη Μαρτίου οι αγορές κατέγραψαν μια παρόμοια, αν και μικρότερης κλίμακας, τοποθέτηση.

Η ένταση με το Ιράν ήταν στο απόλυτο ζενίθ. Ο Τραμπ δήλωνε πως «η υπομονή τελείωσε», απειλώντας ανοιχτά την Τεχεράνη με ολοκληρωτικό πλήγμα στο Στενό του Ορμούζ, με τις τιμές του πετρελαίου να βρίσκονται πάνω από τα 110 δολάρια.

Ενώ όλοι περίμεναν ανακοίνωση επίθεσης, ο Τραμπ έγραψε ξαφνικά στο Truth Social: «Μόλις έλαβα ένα πολύ θετικό μήνυμα από την Τεχεράνη. Αναστέλλουμε κάθε ενέργεια για 5 ημέρες για να δώσουμε χώρο στη διπλωματία. Η ειρήνη είναι δύναμη!».

Μόλις 15-20 λεπτά πριν από τη συγκεκριμένη ανάρτηση, παρατηρήθηκε ένας ασυνήθιστα υψηλός όγκος "short" συμβολαίων. Συγκεκριμένα, πουλήθηκαν μαζικά συμβόλαια αξίας περίπου 580 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το αποτέλεσμα των δηλώσεων Τραμπ ήταν άμεσα ορατό στο ταμπλό. Η τιμή του Brent κατέρρευσε κατά 15% μέσα σε λίγα λεπτά, χαρίζοντας εκατομμύρια σε όσους «προέβλεψαν» την αλλαγή στάσης του Αμερικανού Προέδρου.

Υπολογίζεται ότι το συγκεκριμένο «στοίχημα» απέφερε καθαρό κέρδος πάνω από 150-200 εκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από ένα απόγευμα.

Τότε, πολλοί αναλυτές έκαναν λόγο για "front-running". Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δέχθηκε πιέσεις να ερευνήσει αν υπήρξε διαρροή από το στενό περιβάλλον του Λευκού Οίκου προς συγκεκριμένα hedge funds στη Florida και τη Νέα Υόρκη.

Από τα 500 εκατομμύρια στο 1 δισεκατομμύριο

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο περιστατικά είναι το μέγεθος. Αν η κίνηση του Μαρτίου θεωρήθηκε από κάποιους ως «ένστικτο της αγοράς», το νέο στοίχημα του 1 δισεκατομμυρίου για την 15ήμερη εκεχειρία υποδηλώνει κάτι πιο οργανωμένο, όπως σχολιάζουν αναλυτές.

Ορισμένοι εκτιμούν πως υπάρχει ένας ανοιχτός δίαυλος πληροφοριών μεταξύ των διπλωματικών παρασκηνίων και των μεγάλων funds. Όταν το «Smart Money» κινείται με τέτοια ακρίβεια λεπτών πριν από κρίσιμες ανακοινώσεις, γεννά εύλογα ερωτήματα για το πόσο «καθαρά» λειτουργεί η αγορά. Πλέον, το ερώτημα που κυριαρχεί δεν είναι αν υπάρχει διαρροή, αλλά το ποιοι είναι αυτοί που έχουν πρόσβαση στο πληκτρολόγιο του Τραμπ πριν καν πατηθεί το "send".

Τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές

Για τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των Ελλήνων, η είδηση είναι διπλή. Από τη μία, η πτώση της διεθνούς τιμής αναμένεται να φέρει μια πρώτη –έστω και μικρή– ανάσα στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες. Από την άλλη, όμως, η αποκάλυψη αυτού του «στοιχήματος» υπενθυμίζει ότι η τιμή που πληρώνουμε στην αντλία δεν καθορίζεται μόνο από την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά και από τις διαθέσεις εκείνων που έχουν τη δύναμη να ποντάρουν δισεκατομμύρια στην ειρήνη ή στον πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

