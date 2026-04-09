Ανεβαίνουν εκ νέου οι τιμές πετρελαίου - Στα 97 δολάρια το Brent

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Πέμπτη, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης ημέρας, καθώς οι νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα μιας εύθραυστης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, ενώ το Στενό του Ορμούζ παραμένει σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένο.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων μέσω του Στενού είχε ανασταλεί μετά τις επιθέσεις, εν μέσω διαφωνιών μεταξύ της Τεχεράνης και της αμερικανο-ισραηλινής πλευράς σχετικά με το εάν η εκεχειρία ισχύει και για τον Λίβανο.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι τρεις όροι της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έχουν ήδη παραβιαστεί. Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το Στενό μπορεί να αρχίσει να ανοίγει ξανά, καθώς ηγείται της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ για άμεσες συνομιλίες με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο, σημειώνει το Trading Economics.

Το κλείσιμο του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών αργού και φυσικού αερίου, έχει προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου.

Το συμβόλαιο του Brent (Ιουνίου) κινείται ανοδικά κατά 2,12%, στα 96,76 δολάρια το βαρέλι την Τρίτη (07:10 ώρα Ελλάδος), ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (συμβόλαιο Μαΐου) σημειώνει άνοδο 3,15%, στα 97,37 δολάρια το βαρέλι.

