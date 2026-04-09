Σήμερα …πληρώνει: Ποιοι θα δουν το Fuel Pass στην κάρτα τους ή στην τράπεζα

Του Βαγγέλη Δουράκη

Σήμερα … πληρώνει: Η δεύτερη «φουρνιά» δικαιούχων του Fuel Pass θα λάβει το απόγευμα την ενίσχυση, η οποία θα πιστωθεί στην άυλη ψηφιακή τους κάρτα ή τον τραπεζικό τους λογαριασμό. Οι «τυχεροί» που θα πάρουν στα χέρια τους το Fuel Pass είναι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις την περασμένη Δευτέρα και την Τρίτη. Εκείνοι οι οποίοι έκαναν την αίτησή τους Μεγάλη Τετάρτη ή θα την κάνουν σήμερα και αύριο θα πληρωθούν μετά το Πάσχα. Θα χρειαστεί δηλαδή να περιμένουν μέχρι και 6 ημέρες για να πάρουν τα χρήματα.



Και αυτό γιατί η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνει από την ερχόμενη Τρίτη και έπειτα, λόγω της τραπεζικής αργίας αύριο Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα. Από εκεί και πέρα βεβαίως και μέχρι το τέλος της σχετικής προθεσμίας κάθε δικαιούχος θα λαμβάνει την ενίσχυση μέσα σε διάστημα 48 ωρών, από την στιγμή υποβολής της αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η πλατφόρμα είναι ενεργή με τους δικαιούχους να έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και 30 Απριλίου.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

Α) Μπαίνοντας στην εφαρμογή, ο αιτών πιστοποιεί, συμπληρώνει ή επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του: διεύθυνση email, αριθμό κινητού τηλεφώνου και αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού.

Β) Στη συνέχεια επιλέγει έναν από τους δύο τρόπους λήψης της ενίσχυσης:

1. Ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό – με υψηλότερο ποσό ενίσχυσης

2. Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό επιλογής του (με 5 ή 10 ευρώ λιγότερα).

Γ) Ακολουθεί ο έλεγχος των στοιχείων. Το σύστημα διαλειτουργεί αυτόματα με το Φορολογικό Μητρώο και το Μητρώο Αυτοκινήτων της ΑΑΔΕ, ελέγχοντας το εισόδημα, την ιδιοκτησία του οχήματος, την ασφάλιση και την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Δ) Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, τα στοιχεία του δικαιούχου διαβιβάζονται στο πιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση κάρτας ή την πίστωση στον λογαριασμό.

Σήμερα Πέμπτη 9/4/2026, αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από αύριο Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Ποια είναι τα ποσά της ενίσχυσης

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα την περιοχή και τον τρόπο καταβολής:

50 ευρώ για όσους επιλέξουν ψηφιακή κάρτα στην ηπειρωτική Ελλάδα

60 ευρώ για τη νησιωτική Ελλάδα

40 ευρώ με κατάθεση σε IBAN (ηπειρωτική)

50 ευρώ με κατάθεση (νησιά)

Με άλλα λόγια, η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση, με τη διαφορά να είναι 10 ευρώ.

Το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέρα από την προμήθεια αμόλυβδης, πετρελαίου κίνησης, υγραερίου από πρατήρια καυσίμων και σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως και σε ταξί.

Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Το εισοδηματικό όριο τίθεται στις 25.000 ευρώ για τους άγαμους και στις 35.000 ευρώ για τα ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει περίπου τις 39.000 ευρώ, επίσης με αντίστοιχη προσαύξηση.

Η ενίσχυση θα δοθεί με βασικές προϋποθέσεις το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα μέσω της πλατφόρμας του gov.gr. Σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληροί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών οχημάτων.

Κάθε μέλος θα πρέπει να κάνει χωριστή αίτηση και να περιλάβει το δικό του όχημα στην αίτησή του. Το μέλος που κάνει το αίτημα θα πρέπει να έχει την ιδιοκτησία ή τη συνιδιοκτησία του οχήματος.



Πηγή: skai.gr

