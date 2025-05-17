Το ούζο μεγάλος πρωταγωνιστής των εξαγωγών

Ισχυρό στις διεθνείς αγορές είναι ένα προϊόν που.. μυρίζει Ελλάδα.

Ο λόγος για το ούζο που αποδεικνύεται πρωταγωνιστής στις εξαγωγές αλκοολούχων ποτών. Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της EUROSTAT που επεξεργάσθηκε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), το ούζο καταλαμβάνει το 2024 το 56% της αξίας και το 69% της ποσότητας του συνόλου των εξαγωγών των ελληνικών αποσταγμάτων.

Το 2024 καταγράφεται συνολικά αύξηση της αξίας των εξαγωγών του ούζου από 61,1 εκατ. ευρώ το 2023 σε 64,3 εκατ. ευρώ, η οποία ποσοστιαία μεταφράζεται σε +5,2% με αντίστοιχη αύξηση και της εξαγόμενης ποσότητας κατά ≈2,4% (από 24,8 εκατ. Kg το 2023 σε 25,4 εκατ. Kg το 2024).

Οι εξαγωγές εντός ΕΕ-27 το 2024, διατηρούν τη σταθερότητά τους και παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση σε αξία 2,3% και μείωση σε ποσότητα κατά 1,6%, σε σύγκριση με το 2023.

Η Γερμανία εμφανίζεται μεν σταθερά στην πρώτη θέση, ως η βασική χώρα προορισμού του ούζου, με το 43,5% σε αξία (28 εκατ. ευρώ) και το 48,2% σε ποσότητα (12,2 εκατ. kg) αλλά παρατηρείται μικρή υποχώρηση στις επιδόσεις της, το 2024 έναντι του 2023 σε αξία και σε ποσότητα.

Η αγορά της Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία και αποτελεί τον 2ο σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό του ούζου, σε επίπεδο ΕΕ.

Το 2024 έναντι του 2023 καταγράφεται αύξηση σε αξία 25,4% (10 εκατ. ευρώ/2024 έναντι 8 εκατ. ευρώ/2023) και σε ποσότητα αύξηση 20,2% (3,2 εκατ. kg /2024 από 2,7 εκατ. kg /2023). Υποχώρηση των ενδοκοινοτικών παραδόσεων τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα, παρουσιάζουν τα μεγέθη για την αγορά της Ολλανδίας, του Βελγίου και της Γαλλίας

Οι εξαγωγές εκτός ΕΕ-27 ανακάμπτουν (μετά την πτώση που εμφάνισαν το 2023) καταγράφοντας αύξηση και σε αξία και σε ποσότητα. Ειδικότερα, η ποσοστιαία αύξηση σε αξία είναι 11,7% και σε ποσότητα 12,8%. Η θετική αυτή μεταβολή αποδίδεται κυρίως στο Ιράκ, δεύτερο εξαγωγικό προορισμό του ούζου, προς το οποίο οι εξαγωγές ούζου ανακάμπτουν σταδιακά φτάνοντας σε αξία τα 15,1 εκατ. ευρώ (+6%) και σε ποσότητα τα 5,8 εκατ. Kg (+7%). H αγορά των ΗΠΑ, της ΠΓΔΜ, του Ισραήλ, της Αυστραλίας εμφανίζουν θετικό πρόσημο το 2024.

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές του τσίπουρου/τσικουδιάς αν και αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μερίδιο (≈2% σε αξία και ≈1% σε ποσότητα) του συνόλου των εξαγωγών, έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο την τελευταία πενταετία.

Ειδικότερα το 2024 σε σύγκριση με το 2023, οι εξαγωγές εντός ΕΕ-27, εμφάνισαν αύξηση ≈4,4 % σε αξία ενώ οι εξαγόμενες ποσότητες υποχώρησαν κατά 2,1%. Όσον αφορά τις Τρίτες χώρες εμφανίζεται αύξηση σε αξία ≈25,5% και ≈12,8% σε ποσότητα.

Συγκρίνοντας τα στοιχεία της πενταετίας 2024-2020, παρατηρείται αύξηση 79% σε αξία και 51,2 % σε ποσότητα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το τσίπουρο έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται και να προτιμάται τόσο σε εθνικό όσο σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι εξαγωγές προς Κράτη Μέλη ΕΕ-27 & προς Τρίτες Χώρες έχουν άνοδο.

Ανοδική η πορεία των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών

Την ίδια ώρα, αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών το 2024, παρά την κάμψη που παρατηρείται στο εμπόριο των αλκοολούχων της Ευρωπαϊκής ένωσης, με τις εξαγωγές των ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών να μειώνονται κατά 2% και τις εισαγωγές από Τρίτες χώρες να μειώνονται κατά 3% σε σύγκριση με το 2023.

Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της EUROSTAT, που επεξεργάσθηκε ο ΣΕΑΟΠ, το 2024 η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών αλκοολούχων ποτών συνεχίζει να ενισχύεται, ξεπερνώντας για 2η συνεχή χρονιά, το φράγμα των 100 εκατ . ευρώ.

Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το 2023, παρατηρείται συνολική αύξηση (εντός ΕΕ 27 & Τρίτες Χώρες) σε αξία ευρώ κατά 7,9% που αντιστοιχεί σε επιπλέον + 8,4 εκατ. ευρώ σε απόλυτους τιμές και +1,5%, σε ποσότητα ( + 0,6 εκατ. kg σε απόλυτες τιμές). Αξιοσημείωτη επίσης αύξηση παρατηρείται και στη μέση τιμή πώλησης εξαγόμενων ποτών το 2024 κατά +6,3% .

Η ανάλυση των δεδομένων της τελευταίας 5ετίας (στην μετά Covid περίοδο) καταδεικνύει τη σταθερή αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης των εξαγωγών των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, σε αξία κατά 45,4%, σε ποσότητα κατά 4% αλλά και στη μέση τιμή πώλησης καταγράφεται αύξηση 40%.

Εξετάζοντας τα μεγέθη και σε επίπεδο 10ετίας, φαίνεται ότι η αύξηση αυτή δεν είναι ούτε αποσπασματική ούτε συγκυριακή είναι αποτέλεσμα διαρκούς προσπάθειας των Ελλήνων παραγωγών και της αδιαμφισβήτητης ποιότητας των ελληνικών αλκοολούχων ποτών.

Βελτιωμένη παρουσιάζεται και η μεταβολή της μέσης τιμής πώλησης των αλκοολούχων ποτών προς όλες τις χώρες. Η μέση τιμή (Euro/Kg) των ελληνικών αλκοολούχων ποτών καταγράφει ανοδική πορεία καθώς το 2024 αυξήθηκε διεθνώς κατά 6,3% ( +2,56% σε Τρίτες Χώρες & +7,14% εντός ΕΕ 27), σε σύγκριση με το 2023.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, παρά τη μικρή κάμψη των εξαγωγών σε ποσότητα, τα Κράτη Μέλη της ΕΕ παραμένουν οι κυριότεροι εξαγωγικοί προορισμοί για τα ελληνικά αποστάγματα, αντιπροσωπεύοντας το 74% της αξίας (84,9 εκατ. ευρώ) και το 76% της ποσότητας (27,9 εκατ. κιλά).

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της EUROSTAT, οι εξαγωγές εντός ΕΕ-27 του κλάδου της ελληνικής ποτοποιίας, το 2024 σε σχέση με το 2023, δείχνουν αύξηση στην αξία, περίπου κατά 4,2 εκατ. ευρώ (+5,19%), ενώ η ποσότητα εμφανίζει μικρή μείωση 0,5 εκατ. κιλά (-1,8%). Σε σύγκριση με τα δεδομένα της πενταετίας 2020-2024, οι εξαγωγές ελληνικών αλκοολούχων ποτών προς τα κράτη μέλη της ΕΕ παρουσίασαν αύξηση 51,4,% στην αξία (από 56,1 εκατ. ευρώ το 2020 σε 84,9 εκατ. ευρώ το 2024) και 6,2% στην ποσότητα (από 26,3 εκατ. κιλά το 2020 σε 27,9 εκατ. κιλά το 2024).

Σύμφωνα με τον ΣΕΑΟΠ. η μείωση της ποσότητας ως προς τα Κράτη Μέλη της ΕΕ-27 δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στο σύνολο, καθώς αντισταθμίστηκε με τις ποσότητες που εξήγαγαν προς Τρίτες Χώρες.

Αναφορικά με τις εξαγωγές εκτός ΕΕ-27, το 2024 παρουσιάζεται ουσιαστική αύξηση τόσο σε αξία ευρώ όσο και σε ποσότητα kg. Συγκεκριμένα καταγράφεται αύξηση 16,5% σε αξία (από 25,4 εκατ. ευρώ το 2023 σε 29,6 εκατ. ευρώ το 2024) και 13,5% σε ποσότητα (από 7,8 εκατ. kg το 2023 σε 8,9 εκατ. kg το 2024).

Η Γερμανία εμφανίζεται μεν σταθερά στην πρώτη θέση, ως η βασική χώρα προορισμού των ελληνικών αλκοολούχων ποτών, με το 35% σε αξία (40,1 εκατ. ευρώ) και το 43,5% σε ποσότητα (16 εκατ. kg) αλλά παρατηρείται υποχώρηση στις επιδόσεις της, αφού καταγράφεται μείωση το 2024 έναντι του 2023 σε αξία κατά 5,75% και στις εξαγόμενες ποσότητες μείωση κατά 2,73%.

Δεύτερος σημαντικότερος προορισμός των ελληνικών αλκοολούχων ποτών είναι το Ιράκ, με εξαγωγές αξίας 15,2 εκατ. ευρώ και ποσότητα 5,8 εκατ. Kg. Μετά την πτώση που παρουσίασε η ιρακινή αγορά το 2023, λόγω του Νόμου περί απαγόρευσης εισαγωγής και πώλησης αλκοολούχων ποτών φαίνεται πως σταδιακά αρχίζει να επανέρχεται στα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Τόσο η αξία όσο και η ποσότητα αυξήθηκαν το 2024 συγκριτικά με το 2023. Ειδικότερα, η ποσότητα των ελληνικών αλκοολούχων ποτών προς το Ιράκ αυξήθηκε κατά 4,6% και η αξία κατά 3,8%.

Σταθερά πλέον τρίτη, η αγορά της Βουλγαρίας συνεχίζει την ανοδική της πορεία και αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται σημαντικό εξαγωγικό προορισμό για τα ελληνικά αποστάγματα, σε επίπεδο ΕΕ. Το 2024 έναντι του 2023 καταγράφεται αύξηση σε αξία 4,9%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

