Το μεγαλύτερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ: 19,5 εκατ. ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης

Το ΤΖΟΚΕΡ κληρώνει την Πέμπτη το ποσό των 19,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή το μεγαλύτερο έπαθλο από το 1997 που το παιχνίδι ήρθε στην Ελλάδα.

Η κλήρωση για το mega τζακ ποτ των 19,5 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 22:00, με τις συμμετοχές να ολοκληρώνονται μισή ώρα νωρίτερα.

Η κατάθεση δελτίων πραγματοποιείται στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την Ελλάδα ή διαδικτυακά μέσω του opaponline.gr και της εφαρμογής Opaponline App.

Ομαδικά δελτία ΤΖΟΚΕΡ

Τόσο στα καταστήματα ΟΠΑΠ, όσο και μέσω του διαδικτύου, οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και σε ομαδικά δελτία, όπου συμπληρώνονται περισσότεροι από 5 αριθμοί, αυξάνοντας τις πιθανότητες για κέρδη. Όσοι επιλέξουν να παίξουν online με ομαδικό δελτίο είναι σίγουρο πως θα πετύχουν τον αριθμό ΤΖΟΚΕΡ, αφού όλα τα online ομαδικά δελτία έχουν συμπληρωμένα και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ.

Το δεύτερο μεγαλύτερο έπαθλο του ΤΖΟΚΕΡ ανέρχεται σε 19,3 εκατ. ευρώ. Είχε κληρωθεί τον Απρίλιο του 2010 και το είχαν μοιραστεί τρία νικητήρια δελτία.

Μόλις τον περασμένο Οκτώβριο, ένας τυχερός παίκτης στην Πτολεμαΐδα κέρδισε 18,6 εκατ. ευρώ και έγινε ο πρώτος παίκτης στα χρονικά που κέρδισε ένα τόσο μεγάλο ποσό.

Το ποσό των 19,5 εκατ. ευρώ, που κληρώνει το παιχνίδι την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, έχει συγκεντρωθεί ύστερα από 33 συνεχόμενα τζακ ποτ, σε ισάριθμες κληρώσεις του παιχνιδιού. Το σερί των τζακ ποτ ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου 2024.

Σημείωση: 18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

