BBC: Κόβει 130 θέσεις εργασίας για να εξοικονομήσει 6 εκατ. λίρες

Η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC ανακοίνωσε ότι θα περικόψει 130 θέσεις εργασίας ως μέρος ενός σχεδίου εξοικονόμησης περίπου 6 εκατομμυρίων λιρών (7.159.590 ευρώ) το επόμενο οικονομικό έτος.

Τα προγραμματισμένα μέτρα εξοικονόμησης κόστους περιλαμβάνουν τη μείωση θέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς, καθώς και ρόλων στο BBC Monitoring, ένα τμήμα που αναφέρει και αναλύει ειδήσεις από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.

Η Παγκόσμια Υπηρεσία έλαβε μια ώθηση χρηματοδότησης από την κυβέρνηση ως μέρος του φθινοπωρινού προϋπολογισμού, αλλά οι οικονομικές πιέσεις και το προηγούμενο διετές πάγωμα του τέλους άδειας σημαίνει ότι το προβλεπόμενο συνολικό έλλειμμα της εταιρείας θα αυξηθεί στα 492 εκατομμύρια λίρες (587.086.380 ευρώ) για το οικονομικό έτος 2024/25 έτος.

Παρά τις περικοπές, είπε ότι θα συνεχίσει να παρέχει δημοσιογραφική κάλυψη σε 42 γλώσσες.

Ο Jonathan Munro, παγκόσμιος διευθυντής και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του BBC News, δήλωσε: «Ενώ το αποτέλεσμα του τελευταίου διακανονισμού χρηματοδότησης για επιχορήγηση σε βοήθεια σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε όλες τις υπάρχουσες γλωσσικές υπηρεσίες μας, ήμασταν ξεκάθαροι ότι δεν θα αποτρέψει δύσκολες αποφάσεις για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί παγκοσμίως και να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μας για αποταμίευση.

Αυτές οι αλλαγές θα διασφαλίσουν ότι θα λειτουργούμε αποτελεσματικά με τους πόρους που διαθέτουμε, δημιουργώντας τον μεγαλύτερο αντίκτυπο για το κοινό διεθνώς».

Το BBC πρόσθεσε ότι η υπηρεσία «λειτουργεί σε ένα άκρως ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον μέσων» που έχει «διεθνείς παρόχους ειδήσεων που επενδύουν δισεκατομμύρια σε κρατικά μέσα ενημέρωσης που αντιμετωπίζουν αυξημένο ανταγωνισμό για το προσωπικό, τις πλατφόρμες και τις συχνότητες και το κοινό».

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός είπε ότι «θα συνεχίσει να καταπολεμά την παραπληροφόρηση, να παρέχει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε περιόδους κρίσης και να κάνει ρεπορταζ σε όλες τις γωνιές του πλανήτη».

Ως μέρος του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο, η καγκελάριος Ρέιτσελ Ριβς ανακοίνωσε ότι ο διακανονισμός του Γραφείου Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης (FCDO) για το επόμενο οικονομικό έτος «παρέχει αύξηση της χρηματοδότησης στην Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC, προστατεύοντας την υπάρχουσα παροχή υπηρεσιών ξένων γλωσσών και την αποστολή της για παροχή παγκόσμιων αξιόπιστων μέσων ενημέρωσης, για την υποστήριξη της παγκόσμιας παρουσίας και της ήπιας δύναμης του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το τέλος άδειας του Ηνωμένου Βασιλείου και έχει λάβει επιχορήγηση 104,4 εκατομμυρίων λιρών (125.292.825 ευρώ) από το FCDO τα προηγούμενα χρόνια.

Τον Οκτώβριο, ενόψει του Προϋπολογισμού, το BBC αποκάλυψε μια σειρά από σχέδια εξοικονόμησης κόστους, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης της εκπομπής συνεντεύξεων HARDtalk και της μείωσης περισσότερων από 100 υπηρεσιών ειδήσεων στον τηλεοπτικό σταθμό.

Η εκπομπή HARDtalk, που μεταδίδεται από Δευτέρα έως Πέμπτη, πρόκειται να κλείσει τον Μάρτιο του 2025 μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες στον αέρα.

