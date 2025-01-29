Το σχέδιο της Φον ντερ Λάιεν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ

Η ΕΕ παραμένει, χωρίς αμφιβολία, προσηλωμένη στους στόχους που θέτει η Πράσινη Συμφωνία, ωστόσο χρειάζεται περισσότερη ευελιξία προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι σημείωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιν, την Τετάρτη, με αφορμή την παρουσίαση του σχεδίου της Κομισιόν «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας» που περιλαμβάνει μια σειρά πολιτικών για την τόνωση της ανάπτυξης του μπλοκ.

«Το επιχειρηματικό μας μοντέλο βασίστηκε ουσιαστικά στο φθηνό εργατικό δυναμικό, προφανώς από την Κίνα, στη φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία και εν μέρει στην ανάθεση επενδύσεων που αφορούν την ασφάλεια σε τρίτους. Αυτές οι μέρες έχουν περάσει», σημείωσε η επικεφαλής της Κομισιόν στη συνέντευξή Τύπου που παραχώρησε μετά την παρουσίαση της Πυξίδας Ανταγωνιστικότητας.

«Έχουμε σχέδιο, έχουμε έναν οδικό χάρτη. Έχουμε την πολιτική βούληση. Πλέον, αυτό που έχει ουσιαστικά σημασία είναι η ταχύτητα και η ενότητα», πρόσθεσε, προαναγγέλλοντας κινήσεις για την τόνωση της καινοτομίας, την προώθηση της προσπάθειας απανθρακοποίησης και τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και των ροών εμπορίου της Ένωσης.

Η επικεφαλής της Κομισιόν προειδοποίησε ότι αν η ΕΕ δεν δράσει «κινδυνεύει να κολλήσει σε μια πορεία χαμηλής ανάπτυξης, με μικρότερα εισοδήματα για τους εργαζόμενους, λιγότερη ευημερία για τους μειονεκτούντες, και λιγότερες ευκαιρίες για όλους».

Ως εκ τούτου, όπως τόνισε, η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις ώστε να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, χωρίς να θυσιάζει τους στόχους της για το κλίμα στην πορεία. Στο πλαίσιο αυτό, ακούγοντας τις εκκλήσεις των χωρών της ΕΕ για μείωση της γραφειοκρατίας που εμποδίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τόνισε την έναρξη μιας «άνευ προηγουμένου προσπάθειας για τη δημιουργία απλούστερων κανόνων» και επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, κυρίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

«Πρέπει να μπορούμε να πούμε 'αυτό δεν ήταν αρκετό, πρέπει να το κάνουμε διαφορετικά' ή 'αυτό είναι υπεβολικό'», πρόσθεσε.

Η επικεφαλής της Κομισιόν συμπλήρωσε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν στείλει ένα πολύ σαφές μήνυμα: ότι έχουν να αντιμετωπίσουν «υπερβολικά πολύπλοκες» και «πολύ επαχθείς» διαδικασίες. Γι' αυτό, όπως τόνισε, το σχέδιο απλούστευσης των κανόνων που προωθείται στο πλαίσιο της «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας», το οποίο θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα, έχει στόχο να μειώσει το διοικητικό κόστος για τις εταιρείες κατά 25% και κατά 35% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι στόχοι

Ένας από τους στόχους της «Πυξίδας Ανταγωνιστικότητας» είναι η ενέργεια, καθώς οι εταιρείες διαμαρτύρονται για τις υψηλές τιμές οι οποίες εκτινάχθηκαν στα ύψη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που καθιστά δύσκολο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν αυτές άλλων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί τις χώρες-μέλη να εντείνουν τις επενδύσεις τους στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας» περιλαμβάνει επίσης δράσεις που θα βοηθήσουν τις ρυπογόνες βιομηχανίες να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη, μέσω στοχευμένων σχεδίων για τη στήριξη των παραγωγών χάλυβα και χημικών, στο πλαίσιο του στόχου για μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 90% έως το 2040.

Η Κομισιόν θα εξετάσει επίσης τρόπους με τους οποίους μπορεί να στηρίξει τις αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο καταβολής δισεκατομμυρίων ευρώ σε πρόστιμα λόγω της αδυναμίας τους επίτευξης των στόχων για τις εκπομπές ρύπων φέτος.

Στο πλαίσιο αυτό, η «Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας» προβλέπει την αναζήτηση «άμεσων λύσεων για τη διασφάλιση της ικανότητας επενδύσεων του κλάδου, εξετάζοντας πιθανές ευελιξίες ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο κλάδος μας θα παραμείνει ανταγωνιστικός, χωρίς να μειώσει τη συνολική φιλοδοξία των στόχων του 2025», όπως αναφέρεται.

«Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη στο σύστημα επειδή ορισμένοι έχουν επενδύσει» στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, δήλωσε χαρακτηριστιά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ωστόσο πρόσθεσε ότι κανόνες θα πρέπει να είναι «λιγότερο περίπλοκοι» και να περιλαμβάνουν «ευελιξία και πραγματισμό» για να βοηθήσουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες στη μετάβαση αυτή.

Δεδομένου ότι ένα σημαντικό πρόβλημα για την υλοποίηση της «Πυξίδας Ανταγωνιστικότητας» είναι η περιορισμένη διαθέσιμη χρηματοδότηση -καθώς ακόμη και μεγάλες οικονομίες του μπλοκ όπως η Γαλλία και η Γερμανία παλεύουν με τα χρέη τους και τα ελλείμματα, προκλήσεις που οι εμπορικές εντάσεις με τις ΗΠΑ και την Κίνα θα μπορούσαν να επιδεινώσουν- η Επιτροπή σχεδιάζει να επαναχρησιμοποιήσει την αδιάθετη περιφερειακή χρηματοδότηση για έργα που ανταποκρίνονται στην ατζέντα της για την ανταγωνιστικότητά της.

Στο πλαίσιο αυτό καλεί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διοχετεύσουν χρηματοδότηση σε προγράμματα όπως το επενδυτικό πρόγραμμα TechEU ώστε να γεφυρωθεί το χρηματοδοτικό χάσμα στις καινοτόμες επιχειρήσεις.

Το σχέδιο της Κομισιόν προβλέπει επίσης ένα επικείμενο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας που θα έχει επίσης στόχο την προώθηση κεφαλαίων σε κρίσιμης σημασίας έργα, καθώς και πρωτοβουλίες για περαιτέρω απελευθέρωση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω μιας Ένωση Ταμιευτηρίου και Επενδύσεων.

Το σχέδιο είναι ιδιαίτερα ευρύ και λαμβάνει υπόψη αρκετές από τις συστάσεις της έκθεσης ανταγωνιστικότητας του Μάριο Ντράγκι για σειρά τομέων όπου η ευρωπαϊκή οικονομία υπολείπεται ή είναι κατακερματισμένη.

Τέλος, το σχέδιο της Κομισιόν θίγει κοινωνικά ζητήματα που συνήθως δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, απευθύνοντας έκκληση στις κυβερνήσεις των χωρών-μελών να ανοίξουν τις αγορές εργασίας καθώς ο εργαζόμενος πληθυσμός γερνάει και πιέζοντας παράλληλα για την ανάληψη δράσεων αντιμετώπισης των ελλείψεων στην εκπαίδευση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.