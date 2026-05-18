Άνοδος για το αργό μετά την προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν ότι «ο χρόνος τελειώνει»

Σημαντικά κέρδη καταγράφουν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), προς την Τεχεράνη να βιαστεί να υπογράψει συμφωνία γιατί «ο χρόνος τελειώνει» αναζωπύρωσε τους φόβους για νέα ανάφλεξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το πιο ενεργό συμβόλαιο για το αμερικανικό αργό, West Texas Intermediate, ενισχύεται σχεδόν 2% στα 107,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο του Brent έχει ξεπεράσει και πάλι τα 110 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 1,46% στα 110,89 δολάρια το βαρέλι.

Η προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν το Σαββατοκύριακο σηματοδοτεί ότι το αδιέξοδο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια ειρηνευτική συμφωνία και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανάληψη της ένοπλης σύγκρουσης.

Ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή ότι «για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει, και καλά θα κάνει να κινηθεί, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτό», προσθέτοντας ότι «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!».

Αν και τον Απρίλιο επιτεύχθηκε μια εύθραυστη εκεχειρία, οι εντάσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζονται, με την Τεχεράνη να κρατά σε μεγάλο βαθμό κλειστή τη θαλάσσια οδό του Ορμούζ, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Πριν από τον πόλεμο, σχεδόν το 1/5 της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου περνούσε από το Στενό του Ορμούζ.

Την ήδη πιεστική κατάσταση στην αγορά πετρελαίου επέτεινε και η προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, στην τελευταία μηνιαία ενημέρωσή του, ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται με ρυθμό-ρεκόρ, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστά.

«Τα ταχέως συρρικνούμενα αποθέματα ασφαλείας, εν μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών, ενδέχεται να προμηνύουν μελλοντικές αυξήσεις τιμών», ανέφερε μεταξύ άλλων ο IEA.

Τα αποθέματα θα πλησιάσουν τα ιστορικά χαμηλά των 7,6 δισ. βαρελιών έως τα τέλη Μαΐου, αν η ζήτηση για πετρέλαιο παραμείνει αμετάβλητη σε μηνιαία βάση, σύμφωνα με έκθεση της ελβετικής τράπεζας UBS την περασμένη εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.