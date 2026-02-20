To heavy metal εκτοξεύει το Airbnb

Αύξηση των κρατήσεων βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφεται στην Αθήνα για τον Μάιο.

Όπως σημειώθηκε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, οι δύο μεγάλες metal συναυλίες που θα διεξαχθούν στο ΟΑΚΑ τον Μάιο (Metallica και Iron Maiden), εκτοξεύουν τόσο τις κρατήσεις όσο και τις τιμές.

Οι κρατήσεις για τον Μάιο σημειώνουν αύξηση 94%.

Ένα ακόμη σημαντικό γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει ψηλά τη ζήτηση για Airbnb είναι και η διοργάνωση του Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ από τις 22-24 Μαΐου.

Η συναυλία των Metallica θα διεξαχθεί στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, ενώ η συναυλία των Iron Maiden θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 23 Μαΐου.



