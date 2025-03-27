O Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο εργοστάσιο της METLEN

Το εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος» της METLEN, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, επισκέφθηκε σήμερα ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Stéphane Séjourné, με αφορμή την ένταξη στον κατάλογο των Στρατηγικών Έργων του Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA) της Ε.Ε της επένδυσης της METLEN για την παραγωγή γαλλίου , η οποία αποτελεί τη μοναδική ελληνική επένδυση που περιλαμβάνεται στη λίστα.

Κατά την επίσκεψη τον κ. Séjourné συνόδευσαν ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και η Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Νιόβη Ρίνγκου.

Ο κ. Séjourné δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό για το σώμα των Επιτρόπων, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αλλάζει τον ρυθμό με τον οποίο βλέπει τα πράγματα, να αλλάζει τον ρυθμό με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύει τα έργα τα οποία είναι σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία θα μειώσουν και την εξάρτησή μας. Και διαλέξαμε αυτό το έργο, αυτή τη νέα γραμμή παραγωγής εδώ, γιατί έτσι θα μπορούμε να καλύψουμε το 30% της ευρωπαϊκής παραγωγής, των ευρωπαϊκών αναγκών. Είναι ένα σημαντικό έργο και για την Ελλάδα, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω ότι το τόνισαν αυτό και βλέπω ότι το έχει αγκαλιάσει η ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και οι τοπικοί φορείς και η τοπική αυτοδιοίκηση, διότι μπορεί η Ελλάδα έτσι να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα θέματα κρίσιμων πρώτων υλών και βεβαίως να έχει αυτό και πολύ θετικό αντίκτυπο στην τοπική απασχόληση και στη δημιουργία πλούτου. Σήμερα η Ευρώπη εξαρτάται για το Γάλλιο κατά 98% από εξαγωγές εκτός της Ευρωπαϊκής ηπείρου, σε ότι έχει να κάνει με τα διάφορα προϊόντα εξόρυξης, ενώ για την αλουμίνα εξαρτάται κατά 87% πάλι από ξένες πηγές, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς θέλουμε να έχουμε την πολιτική για την Ευρωπαϊκή κυριαρχία και ως εκ τούτου είναι μεγάλη μας επιθυμία να στηρίξουμε αυτό το έργο. Εργάζομαι σκληρά και στενά με τον συνάδελφό μου, τον Έλληνα Επίτροπο κ. Τζιτζικώστα για να υποστηρίξω και να εγκρίνω αυτά τα 3 έργα (Γερμάνιο, Σκάνδιο και Γάλλιο) και πιστεύω ότι είναι επίσης καλό για την Ελλάδα, πιθανώς για την απασχόληση, αλλά και για να αποδείξουμε ότι αυτό το είδος ικανότητας στην Ευρώπη είναι επίσης καλό για την Ευρώπη. Η κάλυψη του 30% των αναγκών σε αλουμίνιο δεν είναι κάτι ασήμαντο σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία των γεωπολιτικών εντάσεων ανά τον κόσμο. Έτσι, είναι καλό και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα και ευχαριστώ πολύ την ομάδα εδώ, την Ελληνική Κυβέρνηση, και την ομάδα εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εργάζεται σε αυτό το έργο».

Η επίσκεψη αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας της επένδυσης, όχι μόνο για τη METLEN, αλλά και για το σύνολο της ευρωπαϊκής και ελληνικής βιομηχανίας, με την Ελλάδα να εδραιώνεται πλέον ως στρατηγικός κόμβος μεταλλουργίας και κρίσιμων πρώτων υλών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενισχύοντας τον βιομηχανικό ρόλο της χώρας και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

O κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε: «H επένδυση της METLEN για την παραγωγή γαλλίου είναι μία επένδυση στρατηγικού και εμβληματικού χαρακτήρα για την ελληνική, αλλά και συνολικά την ευρωπαϊκή οικονομία. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Μυτιληναίο για αυτή την πολύ σημαντικό και καινοτόμο επένδυση. Το Υπ. Ανάπτυξης υποστηρίζει εμπράκτως αυτή την επένδυση, καθώς το τελευταίο διάστημα νομοθέτησε και δημιούργησε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις σε κρίσιμες πρώτες ύλες στη χώρα μας και η αρμόδια επιτροπή του Υπ. Ανάπτυξης έχει ήδη χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη επένδυση εμβληματική. Ταυτόχρονα, είναι σε πλήρη εξέλιξη όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να υποστηριχθεί και με απόφαση της διυπουργικής επιτροπής των στρατηγικών επενδύσεων της κυβέρνησής μας. Είναι σαφές ότι η ενίσχυση της βιομηχανίας είναι κρίσιμη προτεραιότητα για τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την οικονομία μας. Αποτελεί εθνική αναγκαιότητα γιατί μόνο έτσι μπορούμε να επιτύχουμε η οικονομική ανάπτυξη να είναι βιώσιμη και ανθεκτική, να αφορά όλες τις περιοχές της Ελλάδας και να είναι μια ανάπτυξη ισόρροπή. Είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά οι περιφερειακές και οι κοινωνικές ανισότητες. Η χρηματοδότηση των παραγωγικών, βιομηχανικών επενδύσεων και της καινοτομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί, αν θέλουμε να έχει δραστικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη διατήρηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου».

Υποδεχόμενος τον κ. Séjourné, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, τον ξενάγησε στους χώρους του ιστορικού εργοστασίου. Ο κ. Μυτιληναίος, κατά τον χαιρετισμό του, ανέφερε: «Έχουν περάσει πάνω από 3 χρόνια που προσπαθούμε να καλέσουμε έναν Επίτροπο από τις Βρυξέλλες να έρθει να επισκεφθεί το εργοστάσιό μας, να του εξηγήσουμε τι κάνουμε εδώ, πώς το κάνουμε και πώς βλέπουμε το μέλλον. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Séjourné, ο οποίος βρίσκεται μαζί μας για να δει πώς πρόκειται να παράγουμε το Γάλλιο που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη η Ευρώπη –και ο κόσμος– σε αυτή τη γεωπολιτικά ταραχώδη περίοδο. Θέλω να τονίσω ότι σε αυτό το εργοστάσιο βρισκόμαστε πάντα στην πλευρά της καινοτομίας, πάντα στην πρώτη γραμμή της ανταγωνιστικότητας, που είναι ακριβώς και το χαρτοφυλάκιό σας, Επίτροπε: βιωσιμότητα – απανθρακοποίηση και ανταγωνιστικότητα. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω κάτι: ανταγωνιστικότητα για ένα εργοστάσιο μεταλλουργίας στην Ευρώπη σημαίνει ενέργεια. Και η ενέργεια είναι ένα ζήτημα που μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει την προσοχή που του αρμόζει από την Επιτροπή. Γι' αυτό, με την παρουσία σας εδώ –για την οποία σας ευχαριστώ θερμά– σας ζητώ να χρησιμοποιήσετε όλη σας τη δύναμη και την επιρροή ώστε να αλλάξει η νοοτροπία της Επιτροπής και να αλλάξει η βιομηχανία».

Η ένταξη του καθετοποιημένου έργου της METLEN – που περιλαμβάνει την εξόρυξη βωξίτη, την επέκταση της μονάδας αλουμίνας και την παραγωγή 50 ΜΤ γαλλίου ετησίως – στον κατάλογο των 47 Στρατηγικών Έργων του CRMA (από τα 170 υποψήφια), υπογραμμίζει την κρίσιμη σημασία των υλικών αυτών για την ευρωπαϊκή βιομηχανική αυτάρκεια και την ασφάλεια εφοδιασμού. Η αναγνώριση αυτή ανοίγει τον δρόμο για ταχύτερες αδειοδοτήσεις, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και ενισχυμένη θεσμική υποστήριξη, καθιστώντας την επένδυση σημείο αναφοράς για τον νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

