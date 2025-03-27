Χρηματιστήριο: Κλεισιμο με οριακή πτώση - Στις 1.734,03 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Οριακά χαμηλότερα, με υψηλό τζίρο, έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, εν μέσω αρνητικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες υποχωρούν στον απόηχο της επιβολής δασμών 25% στα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.746,18 μονάδες, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,03%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.734,03 μονάδες (-0,72%) και υψηλότερη τιμή στις 1.749,55 μονάδες (+0,16%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 248,83 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.326.716 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,05%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Τιτάν (+3,90%), του ΟΛΠ (+2,64%), του ΔΑΑ (+2,29%), της Μυτιληναίος (+1,86%), της Πειραιώς (+1,47%) και του ΟΠΑΠ (+1,41%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (-2,05%), της Eurobank (-1,92%), της ΔΕΗ (-1,74%), της Viohalco (-1,30%) και της Alpha Bank(-1,04%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 10,049.991 και 7.643.922 μετοχές, αντιστοίχως

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 55,13 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 26,56 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 65 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Τιτάν(+3,90%) και Ακρίτας (+3,31%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού (-9,62%) και ΕΛΒΕ (-7,96%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3400 -0,93%

OPTIMA:15,9000 -0,25%

ΤΙΤΑΝ: 43,9500 +3,90%

ALPHA BANK: 2,3690 -1,04%

AEGEAN AIRLINES: 12,3600 -0,56%

VIOHALCO: 6,0700 -1,30%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,6200 +0,10%

ΔΑΑ:9,3900 +2,29%

ΔΕΗ: 14,1500 -1,74%

COCA COLA HBC:41,3600 +0,34%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,5100 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,9000 +0,51%

ELVALHALCOR: 2,1900 -0,45%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,0400 -2,05%

ΕΥΔΑΠ: 6,0100 -0,66%

EUROBANK: 2,6570 -1,92%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7500 +0,15%

MOTOR OIL: 22,7800 -0,09%

JUMBO: 25,9800 -0,84%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:42,6400 +1,86%

ΟΛΠ:35,0000 +2,64%

ΟΠΑΠ: 18,7600 +1,41%

ΟΤΕ: 15,5200 +1,11%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,5220 +1,47%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,1400 αμετάβλητη

