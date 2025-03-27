ΕΕ: Αντίδραση στους δασμούς Τραμπ στην αυτοκινητοβιομηχανία

Ακαριαία ήταν η αντίδραση της Κομισιόν στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει με δασμούς 25% στις εισαγωγές αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Η επιβολή των δασμών με ισχύ από τις 2 Απριλίου - ημέρα «απελευθέρωσης» κατά τον Τραμπ - αναμένεται να πλήξει την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ κλιμακώνει τον εν εξελίξει εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΕΕ - ΗΠΑ.



Περισσότερο από το 1/5 των εξαγωγών ευρωπαϊκών αυτοκινήτων προορίζεται προς τις ΗΠΑ, με τη Γερμανία, Ιταλία, Ουγγαρία αλλά και την Πολωνία να είναι περισσότερο εκτεθειμένες έναντι των νέων «τιμωρητικών» αμερικανικών δασμών. Εδώ και καιρό άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ «στοχοποίησε» ειδικά τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, καταδικάζοντας την επιβολή ευρωπαϊκών δασμών 10% στις εισαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων. «Εάν δεν έχετε εργοστάσια εδώ (σ.σ. στις ΗΠΑ), θα αναγκαστείτε να κατασκευάσετε» είπε χαρακτηριστικά.



Τη βαθιά της λύπη για την αμερικανική απόφαση εξέφρασε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τονίζοντας ότι «οι δασμοί είναι φόροι, κακοί για τις επιχειρήσεις, χειρότεροι για τους καταναλωτές ισότιμα στις ΗΠΑ και την ΕΕ». Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε παράλληλα ότι η Ευρώπη θα αξιολογήσει τους δασμούς, ενώ αναμένει ότι περαιτέρω μέτρα θα ανακοινωθούν από τον Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων

Αν και οι διατυπώσεις στην ανακοίνωσή της ήταν προσεκτικές, η πρόεδρος της Κομισιόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων έναντι των ΗΠΑ. «Η ΕΕ θα συνεχίσει να αναζητά λύσεις μέσω διαπραγματεύσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα οικονομικά της συμφέροντα» σημείωσε. Εάν πράγματι εφαρμοστούν οι δασμοί του Τραμπ, οι συνέπειες θα είναι βαριές για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, που ήδη αντιμετωπίζει μειωμένες πωλήσεις λόγω του ανταγωνισμού με τα φθηνότερα κινέζικα αυτοκίνητα που εισάγονται στην Ευρώπη.

Επίσκεψη του Επιτρόπου Εμπορίου στο Πεκίνο

Για τον λόγο αυτό, η σημερινή επίσκεψη του Επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφκοβιτς στο Πεκίνο αποκτά επιπρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς θα συναντηθεί με σειρά Κινέζων υπουργών και αξιωματούχων. Παρά το γεγονός ότι πέρυσι η πρόεδρος της Κομισιόν επέβαλε επιπρόσθετους δασμούς ύψους 35% στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αναλυτές εκτιμούν ότι υπό την «πίεση» της Γερμανίας και Ισπανίας που είχαν αντιδράσει τότε στο μέτρο -καθώς επιδιώκουν την απρόσκοπτη συνέχιση των πωλήσεων τους στην κινεζική αγορά-, η ΕΕ θα κινηθεί πιο κοντά στο Πεκίνο. Σε κάθε περίπτωση, η «αποστολή» του Μάρος Σέφκοβιτς στην Κίνα δεν θα είναι εύκολη, καθώς αναμένεται -σύμφωνα με την Κομισιόν- να εγείρει τις ανησυχίες της ΕΕ για τις πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού που ακολουθεί εδώ και χρόνια το Πεκίνο, ειδικά στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.



Εν μέσω του εμπορικού πολέμου που έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ έναντι και της Κίνας, ίσως τελικά οι Βρυξέλλες επιδιώξουν νέες «συμμαχίες» στη βάση μιας αμοιβαίας επωφελούς σχέσης με το Πεκίνο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.