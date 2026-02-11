Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ αναμένεται να σκαρφαλώσει στα 64 τρισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, καθώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεχίζει την τάση των ελλειμματικών προϋπολογισμών υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και με τους Ρεπουμπλικανούς να ελέγχουν το Κογκρέσο, σημειώνει σε έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Όπως αναφέρει στην έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη για τις δημοσιονομικές προοπτικές των ΗΠΑ, το πακέτο φορολογικών μέτρων και δαπανών που ψήφισαν οι Ρεπουμπλικανοί το περασμένο καλοκαίρι -μαζί με τις μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ- θα αυξήσει τα ελλείμματα κατά τρισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία.

Αυτό το δημοσιονομικό κενό θα ακυρώσει ουσιαστικά τη μείωση του ελλείμματος κατά περίπου 3 τρισ. δολάρια που αναμένεται να αποφέρουν οι δασμοί του Τραμπ.

Το μη κομματικό όργανο του Κογκρέσου προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα καταγράψουν έλλειμμα 1,9 τρισ. δολαρίων στο τρέχον δημοσιονομικό έτος, τη στιγμή που το εθνικό χρέος ξεπερνά ήδη τα 38 τρισ. δολάρια. Στη συνέχεια, το ετήσιο έλλειμμα προβλέπεται να αυξηθεί στα 3,1 τρισ. δολάρια έως το 2036.

Παράλληλα, προσθέτει ότι η αύξηση των τόκων και οι δαπάνες για προγράμματα κοινωνικής προστασίας οδηγούν στη διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στο πόσα χρήματα εισρέουν κάθε χρόνο στα ομοσπονδιακά ταμεία και στο πόσα διατίθενται.

Το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ αναμένεται επίσης να εκτιναχθεί τα επόμενα χρόνια. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου προβλέπει ότι το ομοσπονδιακό χρέος θα αυξηθεί από 101% του ΑΕΠ φέτος σε 120% μέσα στην επόμενη δεκαετία, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό του 106% του ΑΕΠ το 1946.

Όπως είχε προβλέψει το Γραφείο Προϋπολογισμού το περασμένο καλοκαίρι, το μεγάλο νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών που υπέγραψε σε νόμο ο Τραμπ τον Ιούλιο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης φέτος. Όμως αυτή θα αντισταθμιστεί εν μέρει από τις οικονομικές επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ και την αυξημένη επιβολή της μεταναστευτικής πολιτικής.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.