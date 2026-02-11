Διενεργήθηκε την Τετάρτη, επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών τίτλων 3,375%, λήξεως 16 Ιουνίου 2036, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers). Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.
Η επανέκδοση υπερκαλύφθηκε 2,62 φορές.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 (Τ+5).
