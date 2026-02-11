Σημαντικές διμερείς συμφωνίες υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Τούρκος υπουργός Βιομηχανίας Μεχμέτ φετίχ Καρίρ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχαν στο πλαίσιο των επαφών στην Άγκυρα με αφορμή το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Η συνάντηση των δύο υπουργών διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε να υπάρξουν και νέες συναντήσεις τους επόμενους μήνες.

Κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης, εκτός από την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας των δύο χώρων στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Συμβουλίου Συνεργασίας, συμφωνήθηκε και η ενεργοποίηση του Μνημονίου Συνεννόησης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχε υπογραφεί κατά το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο.

Επίσης, συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στους τομείς της μετρολογίας, της πιστοποίησης και startups.

Μεταξύ των άλλων συμφωνήθηκε μέχρι το καλοκαίρι ο τούρκος υπουργός να επισκεφτεί την Αθήνα και μέχρι το Σεπτέμβρη ο κ.Θεοδωρικάκος την Τουρκία.



Πηγή: skai.gr

