Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, απηύθυνε την Τετάρτη έκκληση προς τους ηγέτες της ΕΕ για άμεση ανάληψη δράσης σε κρίσιμους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ακανθώδους ζητήματος της έκδοσης κοινού χρέους, προκειμένου η Ένωση να καταστεί πιο ανθεκτική σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με πηγή του Reuters.

Η Λαγκάρντ επιδιώκει να επιταχύνει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ αυτή την εβδομάδα, σε μια περίοδο που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη τόσο με την απρόβλεπτη πολιτική των ΗΠΑ όσο και με την αυξανόμενη διείσδυση της Κίνας στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές εξαγωγικές αγορές.

Όπως είχε ανακοινώσει η ίδια, η ΕΚΤ απέστειλε στους Ευρωπαίους ηγέτες έναν «οδικό χάρτη» μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο του σχετικού εγγράφου, προσδιορίζονται πέντε βασικές προτεραιότητες:

η δημιουργία Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

η προώθηση του ψηφιακού ευρώ

η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς

η ενίσχυση της καινοτομίας και η θωράκιση του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι «με συντονισμένη και αποφασιστική συλλογική δράση, η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει το αναπτυξιακό της δυναμικό, να θωρακίσει την ανθεκτικότητά της και να ενισχύσει την πολιτική της αυτονομία και ευημερία». Η ΕΚΤ τονίζει ότι αυτό προϋποθέτει αύξηση της παραγωγικότητας, κινητοποίηση επενδύσεων και ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας.

Ένα από τα σημεία που αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις είναι η πρόταση για δημιουργία ενός κοινού, υψηλής ρευστότητας ευρωπαϊκού «ασφαλούς» τίτλου σε ευρώ, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για τις αγορές και να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα ποιοτικών εγγυήσεων. Αν και η ΕΚΤ έχει διαχρονικά υποστηρίξει την έκδοση περισσότερων κοινών ομολόγων, χώρες όπως η Γερμανία αντιδρούν, υποστηρίζοντας ότι η αμοιβαιοποίηση του χρέους δεν επιτρέπεται εκτός περιόδων κρίσης.

Το κείμενο επαναφέρει επίσης το αίτημα για κοινό ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων, καθώς και για ενιαίο μηχανισμό παροχής ρευστότητας σε περιπτώσεις εξυγίανσης τραπεζών.

Τέλος, η ΕΚΤ υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της συμμετοχής των ιδιωτών στις κεφαλαιαγορές, ιδίως μέσω ειδικών λογαριασμών αποταμίευσης και επένδυσης με έμφαση στη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, όπως τα συνταξιοδοτικά προϊόντα.



