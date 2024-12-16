Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και οι περισσότεροι εργαζόμενοι ήδη περιμένουν τις συγκεκριμένες ημέρες για να αναπαυτούν. Υπάρχουν όμως και αυτοί που είναι αναγκασμένοι να απασχοληθούν εκείνο το διάστημα και αν μη τι άλλο «ποντάρουν» στο ότι θα εισπράξουν κάποια περισσότερα χρήματα ως αμοιβή. Και έτσι είναι καθώς οι σχετικές προβλέψεις είναι σαφείς.

Φέτος μάλιστα, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα εισπράξουν το Δώρο των Χριστουγέννων νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Όσον αφορά την αμοιβή εκείνων των ημερών τα ποσά που θα λάβουν όσοι εργαστούν θα είναι αυξημένα.

Και αυτό γιατί, οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, είναι ημέρες υποχρεωτικής αργίας από τον νόμο και συγκεκριμένα θεωρούνται τέτοιες: η Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2024 (Χριστούγεννα), η Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2024 (δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων), η Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2024 (Πρωτοχρονιά) και το Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2025 (Θεοφάνια).

Ποια θα είναι η αμοιβή όσων εργαστούν

Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

Επιπλέον:

- Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

- Δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

Τι ισχύει λοιπόν για την αμοιβή στις υποχρεωτικές αργίες

1) Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν.

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους-ες αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους-ες αμείβονται με μισθό, δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Κατ’ εξαίρεση, εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται προσαύξηση κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

2) Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις

ημέρες υποχρεωτικής αργίας, οι εργαζόμενοι-ες που θα

απασχοληθούν δικαιούνται:

- αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

- στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι-ες αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων - Τι ισχύει σε περίπτωση μη καταβολής

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων φέτος θα γίνει νωρίτερα σε σχέση με άλλες χρονιές και συγκεκριμένα έως και το τέλος αυτής της εβδομάδας δηλαδή την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024. Η εξόφληση του δώρου γίνεται ως τις 21 Δεκέμβρη, φέτος όμως πέφτει ημέρα Σάββατο, οπότε προσδιορίστηκε η πληρωμή του για την Παρασκευή.

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη, ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να

βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Οι εργαζόμενοι-ες μπορούν να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας τους.

Πηγή: skai.gr

