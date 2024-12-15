«Στα υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα δεν απαντάμε ούτε με αυταρέσκεια, ούτε με δημαγωγία, αλλά με οικονομικά υπεύθυνες και πραγματικά κοινωνικά ευαίσθητες λύσεις. Δεν είναι εποχή για λαϊκισμό και για μαγικές συνταγές. Είναι η εποχή της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας, του μέτρου. Που για τη Νέα Δημοκρατία είναι και στοιχεία πολιτικής ταυτότητας».

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα,τελευταία ημέρα συζήτησης του Προϋπολογισμού για το 2025.

Ο κ. Χατζηδάκης περιέγραψε τι θα συνέβαινε στη χώρα αν υλοποιούνταν μερικές από τις προτάσεις που διατύπωσαν κόμματα της αντιπολίτευσης στην πενθήμερη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό. Προτάσεις όπως:

-Να μην αποπληρώσουμε το δημόσιο χρέος επειδή είναι επαχθές και απεχθές. «Η μη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους οδηγεί κατευθείαν στο γκρεμό. Οδηγεί στη χρεοκοπία. Δεν είναι προοδευτική πρόταση. Είναι εθνικά ανεύθυνη πρόταση. Όσο καιρό αυτή η κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία, τέτοιες κινήσεις δεν πρόκειται να δείτε», τόνισε ο υπουργός.

-Να παρακάμψουμε τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες για τα πρωτογενή πλεονάσματα. «Τα πρωτογενή πλεονάσματα που πετυχαίνουμε είναι στήριγμα της οικονομίας απέναντι σε διεθνώς αβέβαιους καιρούς. Στην Ευρωζώνη και ολόκληρο τον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που θυμήθηκε να κάνει αυτή την κριτική, είχε πετύχει ως κυβέρνηση πρωτογενή πλεονάσματα χωρίς ανάπτυξη. Ενώ εμείς συνδυάζουμε πλεονάσματα, με δημοσιονομική σταθερότητα, και ρυθμούς ανάπτυξης, πολύ μεγαλύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», σημείωσε.

- Να προχωρήσουμε σε μείωση των αμυντικών δαπανών και αύξηση του ΕΝΦΙΑ ώστε με αυτό τον τρόπο να ασκηθεί ουσιαστικότερη, κοινωνική πολιτική. «Αυτό δεν θα ήταν λύση, αλλά συνταγή επιστροφής στην κρίση. Και είναι κάτι που μετά από μια μακρά περίοδο βαθιάς κρίσης, δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ οι Έλληνες να συμβεί ξανά», υπογράμμισε ο κ Χατζηδάκης.

Αναφορικά με τις απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες όσα θετικά επετεύχθησαν στη χώρα τα τελευταία χρόνια, ήταν περίπου αυτόματα, ανέφερε ότι αυτή η τοποθέτηση αγνοεί τις τεράστιες αλλαγές που έχουν γίνει (72 μειώσεις φόρων, διαδοχικές μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, σύγχρονη εργασιακή νομοθεσία, απλούστευση του επενδυτικού περιβάλλοντος), την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία (πόλεμοι, παγκόσμια πληθωριστική κρίση, υγειονομικές κρίσεις, τιμές ενέργειας, αυξημένα επιτόκια) «και κυρίως αδικεί τις Ελληνίδες και τους Έλληνες επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει θυσίες και σοβαρές προσπάθειες, ώστε η πατρίδα μας να προχωρήσει μπροστά».

Ο υπουργός σημείωσε ωστόσο ότι κατά τη συζήτηση επισημάνθηκαν τρία υπαρκτά προβλήματα: η διεθνής πληθωριστική κρίση, το στεγαστικό πρόβλημα και το τραπεζικό ζήτημα και παρουσίασε την κυβερνητική πολιτική για αυτά, επισημαίνοντας τα εξής:

1.Πληθωρισμός. «Ο συσσωρευμένος πληθωρισμός πιέζει τα νοικοκυριά, και ακόμα περισσότερο τους ασθενέστερους. Πρώτοι το αναγνωρίζουμε και ποτέ δεν ξεχνάμε τα όσα έχει να διαχειριστεί καθημερινά κάθε νοικοκυριό. Ορθή η επισήμανση, λάθος η προσπάθεια να παρουσιαστεί το πρόβλημα ως αποκλειστικά ελληνικό, καθώς απασχολεί όλο τον πλανήτη, εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Και υπενθύμισε τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης που είχαν σαν αποτέλεσμα ότι η Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα κινήθηκε περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο: Καλάθι βασικών ειδών, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για βασικά είδη, απαγόρευση εκπτώσεων σε προϊόντα που ανατιμήθηκαν, πύκνωση των ελέγχων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη ΔΙΜΕΑ, επιβολή αυστηρών προστίμων. Και φυσικά αυξήσεις των συντάξεων και των μισθών, και ιδιαίτερα του κατώτατου.

«Το πρόβλημα είναι σε αποκλιμάκωση και οι εκτιμήσεις δείχνουν πως διεθνώς περιορίζεται ο πληθωρισμός. Οι αυξήσεις μισθών, τόσο το 2025 όπως προκύπτει από τον Προϋπολογισμό, όσο και τα επόμενα χρόνια, θα κάνουν σχετικά καλύτερη την καθημερινότητα των νοικοκυριών. Το δύσκολο κομμάτι της κρίσης είναι πίσω μας. Και πάντως αυτή δεν αντιμετωπίζεται διεθνώς με μαγικές συνταγές, αλλά με στέρεες και υπεύθυνες πολιτικές», ανέφερε.

2.Στεγαστικό. Το πρόβλημα είναι πράγματι οξύ.Την περασμένη δεκαετία είχαμε πτώση των τιμών και των ενοικίων, προς όφελος των ενοικιαστών και επί ζημία των ιδιοκτητών, ενώ τώρα συμβαίνει το αντίθετο, σημείωσε ο υπουργός και πρόσθεσε: «Η χώρα μας για πολλά χρόνια δεν είχε στεγαστική πολιτική, η οποία επανεκκίνησε από το 2022, με διαφορετικούς πυλώνες: το πρόγραμμα «Σπίτι μου 1», και από τις αρχές του 2025 το «Σπίτι μου 2», μέσα από τα οποία 30.000 νέοι και νέα ζευγάρια θα αποκτήσουν δικό τους σπίτι με ευνοϊκούς όρους. Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω». Τα προγράμματα Κοινωνικής Αντιπαροχής που ξεκινούν. Τα στεγαστικά επιδόματα σε δεκάδες χιλιάδες οικονομικά ασθενέστερους. Τις παρεμβάσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση και τη Golden Visa. Τα κίνητρα για ιδιοκτήτες να διαθέσουν τις κατοικίες τους για μακροπρόθεσμες μισθώσεις. Και οι πρωτοβουλίες που ανακοινώνονται για τη συμβολή των τραπεζών στην αντιμετώπιση του ζητήματος».

3.Τραπεζικό. «Οι επισημάνσεις που ακούστηκαν έχουν κάποιες πλευρές δικαίου. Και πάλι όμως υπήρξε μια δημαγωγική και ακραία προσέγγιση», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. «Αυτό που επιδιώκει η κυβέρνηση είναι να έχουμε από τη μία ένα υγιές τραπεζικό σύστημα και από την άλλη ένα τραπεζικό σύστημα, που θα λειτουργεί όντως υπέρ της οικονομίας και της κοινωνίας. Χωρίς να κάνει τους πολίτες να αισθάνονται αποκλεισμένοι από αυτό ή ακόμα περισσότερο θύματά του. Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις, που κλήθηκαν να πληρώσουν οι Έλληνες πολίτες από την τσέπη τους. Ο λαϊκισμός και εδώ δεν είναι λύση, αλλά επιδεινώνει το πρόβλημα».

Ο υπουργός υπενθύμισε τις παρεμβάσεις, που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση για την ένταση του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών: χορήγηση δανείων από μη τραπεζικά ιδρύματα, στήριξη του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, υποχρεωτικό IRIS, νομοθετική παρέμβαση για μείωση των προμηθειών στις μικρές συναλλαγές κατά 50%, επιτάχυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, αφορολόγητες τοποθετήσεις σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, δραστηριοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Και επιπλέον δέσμη μέτρων, που συνδυάζει την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη στήριξη της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις δικαιότερες προμήθειες και την ενεργότερη συμβολή των τραπεζών στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος.

«Υπάρχουν ακόμα ανοιχτές πληγές από την περασμένη δεκαετία, αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι θα προσχωρήσουμε στην ισοπέδωση και το μηδενισμό της αντιπολίτευσης», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης. Υπενθύμισε τις επιτυχίες και την πρόοδο των τελευταίων 5,5 ετών (ταχύτερη ανάπτυξη με έως και υπερδιπλάσιους ρυθμούς από την ΕΕ, η μεγαλύτερη μείωση ανεργίας και δημοσίου χρέους στην ΕΕ, η μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών), που δεν είναι επιτυχίες μόνο της κυβέρνησης, αλλά όλων των Ελλήνων. «Είναι λυπηρό, την ώρα που η συλλογική εθνική προσπάθεια αναγνωρίζεται διεθνώς, αλλάζοντας την εικόνα και τις προοπτικές της πατρίδας μας, η αντιπολίτευση να προβάλλει συνεχώς τον κακό της εαυτό. Και να βγάζει το άγχος της μη τυχόν και νοιώσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ένα ίχνος περηφάνειας, που η Ελλάδα έχει βγάλει επιτέλους το κεφάλι της από το νερό», σημείωσε ο υπουργός και κατέληξε:

«Προχωρούμε το 2025 με 4 προτεραιότητες: δημοσιονομική σύνεση και σοβαρότητα, μείωση των φόρων με παράλληλη μείωση της φοροδιαφυγής, στήριξη της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας, ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής. Χρέος μας είναι από τη μία, να αποφύγουμε με κάθε τρόπο την αυταρέσκεια, τη θριαμβολογία και την αίσθηση πως δεν υπάρχουν πράγματι προβλήματα προς αντιμετώπιση. Και από την άλλη, να κλείσουμε τα αυτιά μας στο λαϊκισμό, που είναι το εθνικό καρκίνωμα, και να μείνουμε πιστοί στο δρόμο των σύγχρονων και αποτελεσματικών αλλαγών. Η μάχη αυτή είναι για την Ελλάδα και μαζί την κερδίζουμε κάθε μέρα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.