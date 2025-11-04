Το Bitcoin έπεσε κάτω από τα 100.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουνίου

Το Bitcoin υποχώρησε την Τρίτη κάτω από τα 100.000 δολάρια για πρώτη φορά σε πάνω από τέσσερις μήνες, καθώς οι κάτοχοι κρυπτονομισμάτων απομακρύνθηκαν από τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη βιωσιμότητα των αποτιμήσεων των μετοχών, οι οποίες έχουν φτάσει σε αστρονομικά ύψη λόγω της εκτόξευσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το CNBC, το Bitcoin κατέγραψε πτώση έως και 6% στα 100.870 δολάρια, ενώ νωρίτερα έφτασε τα 99.966 δολάρια. Πρόκειται για την πρώτη φορά από τις 23 Ιουνίου που το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έπεσε κάτω από τα 100.000 δολάρια. Το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα σε κεφαλαιοποίηση, έχασε σχεδόν 10% την Τρίτη, κινούμενο στα 3.296 δολάρια.

Τα κορυφαία κρυπτονομίσματα προσελκύουν πολλούς από τους ίδιους επενδυτές με τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, συνδέοντας τις δύο συναλλαγές όταν η μία πάει άσχημα. Ο δείκτης Nasdaq, όπου βρίσκονται οι κορυφαίες μετοχές τεχνητής νοημοσύνης, έπεσε περισσότερο από 1% την Τρίτη, με τους επενδυτές να πωλούν μετοχές της Palantir, που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη, λόγω ανησυχιών για την υψηλή αποτίμησή της, παρά τα σταθερά αποτελέσματα κερδών του διαχειριστή δεδομένων στο τελευταίο τρίμηνο.

