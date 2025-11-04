Χρηματιστήριο: Πτώση 0,50% στο κλείσιμο - Στα 201,95 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να περιορίζει στο κλείσιμο, σημαντικά τις αρχικές απώλειες και να κλείνει πάνω από τις 2.000 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε υποχωρήσει κάτω από αυτά τα επίπεδα.

Η αγορά επηρεάστηκε από το πτωτικό κλίμα των διεθνών αγορών, μετά τις προειδοποιήσεις κορυφαίων αμερικανικών τραπεζών για τον κίνδυνο ενός selloff μετά το ράλι των τελευταίων μηνών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.013,59 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,50%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.993,73 μονάδες (-1,49%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 201,95 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 32.842.615 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,50%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,15%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+1,66%), της Metlen (+1,62%), της ΔΕΗ (+1,08%) και της Aegean Airlines (+1,04%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,28%), της Eurobank (-2,13%), του ΔΑΑ (-2,06%) και της Optima Bank (-1,86%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 6.921.868 και 5.874.113 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 31,09 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 20,17 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 25 μετοχές, 82 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ελλάκτωρ (+2,26%) και Doppler (+1,99%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία 'Αλφα (κ) (-8,55%) και Mermeren (-6,45%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:8,1400 -0,49%

ΚΥΠΡΟΥ:7,9600 -0,50%

METLEN:45,1400 +1,62%

OPTIMA:7,9000 -1,86%

ΤΙΤΑΝ: 38,8500 -0,51%

ALPHA BANK: 3,4540 -1,00%

AEGEAN AIRLINES: 13,5400 +1,04%

VIOHALCO: 8,8000 +0,46%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 23,0200 -0,09%

ΔΑΑ:10,0000 -2,06%

ΔΕΗ: 15,8700 +1,08%

COCA COLA HBC:39,0200 -0,56%

ΕΛΠΕ: 7,7150 -2,28%

ELVALHALCOR: 3,3150 +0,15%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,0900 -0,04%

ΕΥΔΑΠ: 6,8100 -0,87%

EUROBANK: 3,2200 -2,13%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3300 -0,95%

MOTOR OIL: 26,2400 -1,35%

JUMBO: 27,9600 -0,85%

ΟΛΠ:43,0500 -0,92%

ΟΠΑΠ: 17,6100 -0,34%

ΟΤΕ: 16,5500 +1,66%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,9140 -1,28%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6000 -0,32%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

