Oι όμιλοι SMERemediumCap και Inspiring Earth ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία ενός νέου, ισχυρού ομίλου στον κλάδο του ελληνικού ελαιολάδου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη σύσταση μιας κοινής εταιρείας η οποία θα αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των «Λατζιμάς ΑΕ», «Έλαια Σητείας-LASITIA ΑΕ» και «Olympian Green International ΑΕ», δημιουργείται ένας νέος ισχυρός όμιλος στα προϊόντα ελαιολάδου. Μέσω της ένωσης των εταιρειών θα διαμορφωθούν σημαντικές συνέργειες τόσο σε επίπεδο διαμόρφωσης κόστους, όσο και στην ευέλικτη εμπορική πολιτική μιας μεγάλης γκάμας προϊόντων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο νέος όμιλος διαθέτει πολυετείς συμφωνίες που εξασφαλίζουν πρόσβαση στις ποιοτικότερες και σημαντικότερες παραγωγές ελαιολάδου της Κρήτης (Ρέθυμνο, Σητεία) και της Πελοποννήσου. Κύριος στόχος του νέου ομίλου είναι η επέκταση της επώνυμης ετικέτας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά αλλά και η περαιτέρω ανάπτυξη στις αγορές της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Καναδά), της Νότιας Αμερικής (Βραζιλία), της Ασίας (Ιαπωνία) και της Ωκεανίας, που είναι και οι περιοχές με τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εισαγωγές ελαιολάδου.

Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 10 εκατ. ευρώ. Η δύναμη των νέων κεφαλαίων και των επιπρόσθετων τραπεζικών χρηματοδοτήσεων θα υποστηρίξει μια αναπτυξιακή εμπορική πολιτική για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του ομίλου. Οι στόχοι αυτοί αφορούν στη γεωγραφική εξάπλωσή του, στην ανάπτυξη συμπληρωματικών προϊόντων και στην καθετοποίησή του με συνεργασίες και επενδύσεις στις στοχευόμενες αγορές και εταιρείες για την αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας.

Ο Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος του SMERemediumCap δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι για την είσοδό μας σε έναν κλάδο, στον οποίο η χώρα μας έχει σταθερή και σημαντική παγκόσμια παρουσία, καθώς και για την προσπάθειά μας για τη χρηματοοικονομική εξυγίανση εταιρειών με δυναμική προοπτική με οφέλη για τις τοπικές οικονομίες, τους εργαζόμενους και τη χώρα. Το ελληνικό ελαιόλαδο έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και χρειάζεται μεγαλύτερες, πιο ισχυρές και πιο εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τις εμπλεκόμενες τράπεζες και τους servicers για τη συνεργασία μας και για την αποδοχή των προτάσεών μας για τη χρηματοδότηση και την απομείωση των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας».

Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, πρόεδρος και CEO της Inspiring Earth, δήλωσε: «Με την δεκαετή εμπειρία μας στο χώρο του ελαιόλαδου, βλέπουμε πως σε μια περίοδο αναταραχών στην παγκόσμια παραγωγή, η συνεργασία αυτή είναι το κατάλληλο βήμα για την ανάδειξη ενός νέου σχήματος με ηγετικό ρόλο, που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες στη διεθνή αγορά. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα στελέχη των εταιρειών, ιδιαίτερα της ΛΑΤΖΙΜΑΣ ΑΕ που αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία του νέου ομίλου στην οποία οι αδελφοί Κοτζαμπασάκη έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά».

Το προφίλ των εταιρειών

Η «Λατζιμάς Α Ε», είναι από τις σημαντικότερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου με ιδιαίτερη παρουσία στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά. Έχει έδρα το Ρέθυμνο και διαθέτει πλήρη και καθετοποιημένη παραγωγική υποδομή ενώ παράλληλα έχει πρόσβαση σε ιδιόκτητους ελαιώνες, γεγονός που συντείνει στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της.

Η «Έλαια Σητείας-LASITIA ΑΕ» ιδρύθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, τυποποιεί και εμπορεύεται το διεθνώς αναγνωρισμένο και περιζήτητο ελαιόλαδο Π.Ο.Π. Σητείας από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής και διαθέτει εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με δυνατότητα τυποποίησης 90 τόνων ημερησίως.

Η «Olympian Green International ΑΕ» τυποποιεί εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τη Δυτική Πελοπόννησο με έμφαση στο ελαιόλαδο Π.Γ.Ε. Ολυμπίας. Η Εταιρεία είναι μεταξύ των πέντε ελληνικών brands με τις περισσότερες βραβεύσεις και διακρίσεις κύρους, έχοντας αποσπάσει πάνω από 60 διεθνή βραβεία.

To SMERemediumCap ως πλειοψηφών μέτοχος της κοινής εταιρείας θα συμβάλει στην χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση των εταιρειών του ομίλου και θα διασφαλίσει την πρόσβαση σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και δανειακά κεφάλαια.

Το management του νέου ομίλου θα αναλάβουν τα στελέχη της Ιnspiring Εarth με διευθύνοντα σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο.

