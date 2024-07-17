Συνάλλαγμα: Το ευρώ ενισχύεται 0,11%, στα 1,0915 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,11% και διαμορφώνεται στα 1,0915 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 171,4660 γεν, στο 0,8387 με τη στερλίνα και στο 0,9731 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,75% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 157,1310 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,27% και διαμορφώνεται στα 1,3009 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

