Κάτω από 15 λεπτά/kWh διαμορφώνεται η τελική τιμή για τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς του ρεύματος για τον μήνα Αύγουστο στα κυμαινόμενα τιμολόγια, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Επίσης, σε προ ενεργειακής κρίσης επίπεδο η τελική τιμή για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου μετά την επιδότηση για τον Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη, 1η Αυγούστου 2024, - νωρίτερα από το αναμενόμενο - το ύψος της έκτακτης στήριξης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που αφορά σε καταναλώσεις του Αυγούστου.

Οι ενισχύσεις για την ηλεκτρική ενέργεια σε οικιακά τιμολόγια και για όλες τις παροχές κύριας και μη κύριας κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξαρτήτως παρόχου, διαμορφώνονται ως εξής:

Για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, η ενίσχυση διαμορφώνεται σε 16€/MWh ή 1,6 λεπτά/kWh. Η κατηγορία αυτή καταλαμβάνει το 90% των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Σημειώνεται πως οι ενισχύσεις αφορούν σε καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 €/MWh ή 5 λεπτά/kWh για το σύνολο της κατανάλωσης, ενώ η τελική τιμή μετά την επιδότηση θα βρίσκεται σε επίπεδο προ ενεργειακής κρίσης.

Τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό να αποτραπεί η υπέρμετρη επιβάρυνση των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, από την αύξηση των τιμών του ρεύματος, εξαιτίας της πρόσφατης δυσλειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που παρατηρήθηκε εντός του περασμένου Ιουλίου.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Με βάση τις τιμές των παρόχων που έχουν γίνει γνωστές (και καλύπτουν άνω του 80% της αγοράς), η τελική τιμή για τη συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται κάτω των 15 λεπτών/kWh, μετά την έκτακτη στήριξη στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοινώνουμε».

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, τόνισε: «Η κυβέρνηση ενεργώντας άμεσα, όπως το έπραττε και στα προηγούμενα χρόνια της ενεργειακής κρίσης, διατηρεί με την επιδότηση που ανακοινώθηκε σήμερα, σε προσιτό επίπεδο τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς καταναλωτές και ενισχύει περισσότερο τους 700.000 περίπου δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ρίχνοντας την τελική τιμή στα 11,3 λεπτά/kWh για την πλειοψηφία των συγκεκριμένων καταναλωτών».

Πηγή: skai.gr

