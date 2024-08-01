ΔΕΗ: Εκπτωση 53% στα πράσινα τιμολόγια για τον Αύγουστο

Τις αυξήσεις στη χονδρική του ρεύματος προς όφελος των πελατών της συγκρατεί για τρίτο συνεχόμενη μήνα η ΔΕΗ. Ειδικότερα, η τιμή του πράσινου οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ για τον Αύγουστο (πριν την όποια κρατική επιδότηση) διαμορφώνεται στα 0,16391 ευρώ/kwh, εφαρμόζοντας έκπτωση 53%, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους που αναρτήθηκαν πριν λίγο στο site της Επιχείρησης. Η τιμή χαμηλώνει ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση των επιδοτήσεων, με το πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τον Αύγουστο να διαμορφώνεται σε 0,14791 ευρώ/kwh τελική τιμή.

Αντίστοιχα, και στα πράσινα τιμολόγια για τους επαγγελματίες, η ΔΕΗ εφαρμόζει έκπτωση 45% και η τιμή της κιλοβατώρας ανέρχεται σε 0,18331.

Παράλληλα, για τα κίτρινα τιμολόγια της ΔΕΗ οι τιμές Αυγούστου διαμορφώνονται σε 0,13904 (μετά και την επιδότηση που ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για το οικιακό κίτρινο myHome4All και στα 0,174 για το επαγγελματικό κίτρινο myBusiness4All. Αντίστοιχα, τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία έχουν αποκτήσει μαζική αποδοχή, έχουν εγγυημένη σταθερή τιμή 0,145 για 12 μήνες για το οικιακό μπλε myHomeEnter (0,142 για το myHomeOnline) και 0,145 για 12 μήνες για το μπλε επαγγελματικό myBusinessEnter.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την αρχή του έτους, η ΔΕΗ έχει στηρίξει ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις με συνολικές εκπτώσεις που ξεπερνούν τα 450 εκατ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

