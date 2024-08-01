Πρώτη μείωση επιτοκίου από την Τράπεζα της Αγγλίας μετά από την πανδημία

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε τη μείωση του βασικού επιτοκίου δανεισμού στο 5% από το 5,25% στο οποίο είχε διαμορφωθεί από τον Αύγουστο του 2023.

Πρόκειται για την πρώτη μείωση του επιτοκίου από τον Μάρτιο του 2020, δηλαδή την αρχή της περιόδου της πανδημίας του κορωνοϊού. Τότε το επιτόκιο είχε υποχωρήσει στο ιστορικό χαμηλό του 0,1% σε μια προσπάθεια να τονωθεί η οικονομία.

Η επιτροπή νομισματικών υποθέσεων της βρετανικής κεντρικής τράπεζας αποφάσισε τη μείωση με ψήφους 5 υπέρ και 4 εναντίον.

Η μείωση του επιτοκίου ήταν αναμενόμενη από τους περισσότερους αναλυτές μετά από τη σημαντική πτώση τοης πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες, στο επίπεδο πλέον του 2% που συνιστά και το στόχο των όρων εντολής της ανεξάρτητης Τράπεζας της Αγγλίας.

Πηγή: skai.gr

