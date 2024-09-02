Λογαριασμός
Αποκαθίστανται σταδιακά τα προβλήματα στο web-banking και στο e-banking της Alpha Bank

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε εδώ και αρκετές ώρες, δυσκολεύοντας ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες  

Alpha Bank

Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα που προέκυψε από το πρωί με το e-banking και το web-banking της Alpha Bank, το οποίο δημιούργησε δυσλειτουργίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. 

Κι αυτό, γιατί μεταξύ άλλων, σήμερα λήγει η προθεσμία εγγραφής στο σύστημα άμεσων πληρωμών (IRIS) για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ενώ καθώς η Δευτέρα είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα του μήνα, είθισται να πραγματοποιούνται και πολλές πληρωμές, κάτι που για την ώρα δεν είναι εφικτό. 

Σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων "που δεν είχαν τη δυνατότητα να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, πέρα από την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων της Τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της σύνδεσης από την τράπεζα για λογαριασμό τους. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.alpha.gr και να επιλέξουν την εξυπηρέτηση μέσω του ψηφιακού βοηθού (chatbot), όπου θα υποβάλουν το αίτημά τους". 

Από υπολογιστή οι χρήστες έβλεπαν το μήνυμα "Σφάλμα - Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (Ν/Α). Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά ή καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο της Alpha Bank στο +30 210 326 000." 

Alpha Bank

Ενα αντίστοιχο μήνυμα εμφανιζόταν και στην εφαρμογή της Τράπεζας στα κινητά. 

Alpha Bank

Αρκετά είναι τα σχόλια στο X τα οποία ασχολήθηκαν με την τεχνική δυσλειτουργία στα συστήματα της Alpha Bank. 

