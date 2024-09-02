Αποκαθίσταται σταδιακά το πρόβλημα που προέκυψε από το πρωί με το e-banking και το web-banking της Alpha Bank, το οποίο δημιούργησε δυσλειτουργίες τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Κι αυτό, γιατί μεταξύ άλλων, σήμερα λήγει η προθεσμία εγγραφής στο σύστημα άμεσων πληρωμών (IRIS) για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, ενώ καθώς η Δευτέρα είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα του μήνα, είθισται να πραγματοποιούνται και πολλές πληρωμές, κάτι που για την ώρα δεν είναι εφικτό.

Σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας, σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων "που δεν είχαν τη δυνατότητα να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS, πέρα από την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων της Τράπεζας, παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της σύνδεσης από την τράπεζα για λογαριασμό τους. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.alpha.gr και να επιλέξουν την εξυπηρέτηση μέσω του ψηφιακού βοηθού (chatbot), όπου θα υποβάλουν το αίτημά τους".

Από υπολογιστή οι χρήστες έβλεπαν το μήνυμα "Σφάλμα - Παρουσιάστηκε άγνωστο σφάλμα (Ν/Α). Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά ή καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο της Alpha Bank στο +30 210 326 000."

Ενα αντίστοιχο μήνυμα εμφανιζόταν και στην εφαρμογή της Τράπεζας στα κινητά.

Αρκετά είναι τα σχόλια στο X τα οποία ασχολήθηκαν με την τεχνική δυσλειτουργία στα συστήματα της Alpha Bank.

Ελα παιδια εκει στην #alphabank κλειστε το μαγαζι. Φτανει. Δε θα κλεισουμε εμεις τις επιχειρησεις μας επειδη ειστε ανικανοι. Πρεπει να υπαρξουν παραιτησεις ανωτατων στελεχων. Ειναι ανεπιτρεπτο αυτο το πραμα. Ενα μηνα τωρα υπολειτουργει το ebanking. Ελεος. — Angelos Dimitropoulos (@adimi13) September 2, 2024

Τι θα γίνει με την λειτουργικότητα της #alphabank @alphabank καθημερινά το σύστημα σας στο web banking δεν λειτουργεί για αρκετές ώρες. — Paris s (@paris__s) September 2, 2024

Πάλι down ρε #alphabank ? Μα επιτέλους φτιάξτε τα συστήματα σας ή κλείστε τα αφου δουλεια δεν μπορουμε να κάνουμε. Μας έχετε πεθάνει 1 μήνα τωρα με τα downtimes. — Panayiotis Kazanis (@panayiok) September 2, 2024

