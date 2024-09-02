S&P Global: Ανθεκτική η ελληνική μεταποίηση

Σε ανοδική πορεία παρέμεινε ο ελληνικός τομέας μεταποίησης κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έρευνας PMI από την S&P Global, παρότι ο ρυθμός ανάπτυξης επιβραδύνθηκε και πάλι. Συγκεκριμένα, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της S&P Global για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers' Index - PMI) έκλεισε στις 52,9 μονάδες τον Αύγουστο, χαμηλότερα από τις 53,2 μονάδες του Ιουλίου, υποδεικνύοντας σταθερή αλλά βραδύτερη βελτίωση της υγείας του μεταποιητικού τομέα. Οι λειτουργικές συνθήκες βελτιώνονται σε συνεχή μηνιαία βάση από τον Φεβρουάριο του 2023, ωστόσο ο πρόσφατος ρυθμός αύξησης ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η βραδύτερη αύξηση της παραγωγής κατά τη διάρκεια του Αυγούστου συνέβαλε στη λιγότερο ισχυρή άνοδο. Οι Έλληνες κατασκευαστές που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι η μεγαλύτερη εισροή νέων παραγγελιών υποστήριξε την άνοδο της παραγωγής, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης εξασθένησε στον ηπιότερο που έχει καταγραφεί από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Παρότι οι νέες πωλήσεις αυξήθηκαν περαιτέρω στα μέσα του τρίτου τριμήνου, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε για πέμπτο συνεχή μήνα και ήταν ο ασθενέστερος που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής το 2024. Μέλη του πάνελ ανέφεραν ότι η ζήτηση από την πλευρά των πελατών διατηρήθηκε, ωστόσο ορισμένοι πελάτες στην Ευρώπη ήταν περισσότερο διστακτικοί με τις αγορές τους. Οι παραγγελίες εξαγωγών αυξήθηκαν με μόλις οριακό ρυθμό. Παρότι εντονότερος από τον μέσο όρο της έρευνας, ο ρυθμός αύξησης ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα οκτώ μηνών.

Οι καθυστερήσεις στις ναυτιλιακές μεταφορές και τα υλικοτεχνικά προβλήματα από την πλευρά των προμηθευτών παρέμειναν εμφανή τον Αύγουστο, καθώς οι χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν στον μεγαλύτερο βαθμό που έχει καταγραφεί από τον Ιανουάριο. Η απόδοση των προμηθευτών επιδεινώθηκε αισθητά και για ένατο συνεχή μήνα.

Παρότι με βραδύτερο ρυθμό, το κόστος εισροών των Ελλήνων παραγωγών αγαθών αυξήθηκε απότομα τον Αύγουστο. Σύμφωνα με μέλη που συμμετείχαν στην έρευνα, το υψηλότερο κόστος των ναυτιλιακών μεταφορών παράλληλα με τις μεγαλύτερες τιμές εισροών, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων, υποστήριξαν την αύξηση.

Αντίστοιχα, οι χρεώσεις εκροών αυξήθηκαν με ιστορικά υψηλότερο ρυθμό, ο οποίος ήταν ωστόσο βραδύτερος από τον Ιούλιο. Οι τιμές πώλησης αυξήθηκαν για δωδέκατο συνεχή μήνα.

Η βραδύτερη αύξηση της εισροής νέων παραγγελιών επιβάρυνε τις αγορές εισροών και την αύξηση της απασχόλησης τον Αύγουστο. Οι ρυθμοί αύξησης και των δύο εξασθένησαν και ήταν οι ηπιότεροι που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής το 2024, καθώς οι εταιρείες ανέφεραν επαρκή παραγωγική ικανότητα για την επεξεργασία των εισερχόμενων νέων εργασιών και τη χρήση των αποθεμάτων για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των παραγγελιών.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα τόσο των προμηθειών όσο και των ετοίμων προϊόντων μειώθηκαν στα μέσα του τρίτου τριμήνου. Τα αποθέματα ετοίμων προϊόντων συρρικνώθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, καθώς οι εταιρείες ανέφεραν εκ νέου μείωση των αποθεμάτων αγορών. Παρότι μόνο οριακός, ο ρυθμός μείωσης των αποθεμάτων προμηθειών ήταν ο ταχύτερος που έχει καταγραφεί από τον Απρίλιο.

Τέλος, οι Έλληνες κατασκευαστές παρέμειναν αισιόδοξοι ως προς την αύξηση της παραγωγής μέσα στο επόμενο έτος, λόγω των προγραμματισμένων επενδύσεων, των ελπίδων για εντονότερες συνθήκες ζήτησης και για αύξηση της δραστηριότητας στον κατασκευαστικό κλάδο. Παρ' όλα αυτά, οι ανησυχίες σχετικά με την εξασθένηση στο περιβάλλον πωλήσεων επηρέασαν αρνητικά τα επίπεδα αισιοδοξίας, τα οποία υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τον Νοέμβριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

