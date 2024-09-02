Χρηματιστήριο: Με άνοδο το ξεκίνημα της εβδομάδας - Στις 1.436,14 μονάδες ο δείκτης

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 1.436,14 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,35%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 3,87 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,68%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,52%), της Elvalhalcor (+1,52%), της Lamda Development (+1,42%) και της Motor Oil (+0,92%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΔΑΑ (-1,16%), της ΕΥΔΑΠ (-0,89%) και της Aegean (-0,64%).

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 36 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (+3,75%) και Κλουκίνας-Λάππας (+2,68%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Moda Bango (-4,76%) και Ίλυδα (-2,50%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

