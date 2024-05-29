Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καιΈνωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες βρίσκεται στην Ελλάδα από σήμερα έως αύριο Πέμπτη 30 Μαΐου. Η Επίτροπος εκφώνησε νωρίτερα το πρωί κεντρική ομιλία σχετικά με τον ισχυρό ρόλο των κεφαλαιαγορών στη μετάβαση της οικονομίας προς πιο βιώσιμες πρακτικές, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Climate in the Center of Economy» («Το κλίμα στο επίκεντρο της οικονομίας»), το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού, η Επίτροπος συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του Βελγίου (FSMA) κ. Jean Paul Servais, με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου, και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προθεσμιακών Συναλλαγών Βασικών Εμπορευμάτων των ΗΠΑ κ. Rostin Behnam. Το απόγευμα, η Επίτροπος θα επισκεφθεί τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), όπου θα πραγματοποιήσει συζητήσεις σχετικά με την κυβερνοανθεκτικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Την Πέμπτη, η Επίτροπος θα επισκεφθεί την Τράπεζα της Ελλάδος για να παραστεί στην κοινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το 2023 για την Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία στην ημερίδα που συνδιοργανώνουν η ΕΤΕπ και η Τράπεζα της Ελλάδος με τίτλο «Transforming the Greek Economy for Competitiveness and Resilience» («Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας για να καταστεί ανταγωνιστική και ανθεκτική»). Το απόγευμα, η Επίτροπος θα συναντηθεί με τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα.

Κατερίνα Πλατή

