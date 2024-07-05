Θεσσαλονίκη: Παράνομη διακίνηση 2,3 τόνων υγρών καυσίμων

Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν 4 άτομα, τα οποία δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίου υγρών καυσίμων, καθώς όπως διαπιστώθηκε, αποθήκευαν και διακινούσαν παράνομα- χωρίς άδεια και παραστατικά- υγρά καύσιμα.

Πρόκειται για ιδιοκτήτρια πρατηρίου υγρών καυσίμων, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων με δραστηριότητα τις μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων και εμπορευμάτων καθώς και οδηγό βυτιοφόρου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας για την οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών.

Προηγήθηκε διερεύνηση σχετικής καταγγελίας και από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), σε οικία, όχημα και αποθηκευτικούς χώρους του ανωτέρω πρατηρίου υγρών καυσίμων, βρέθηκαν συνολικά 2 τόνοι και 351 λίτρα υγρών καυσίμων, τα οποία αποθηκεύονταν και διακινούνταν παράνομα χωρίς άδεια και παραστατικά.

Οι εν λόγω ποσότητες δεσμεύτηκαν από την ΕΛ.Υ.Τ. και λήφθηκαν δείγματα, προκειμένου να αποσταλούν για εξέταση στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

