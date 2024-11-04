Θεοδωρικάκος: Τι ζητάει από τα σούπερ μάρκετ η κυβέρνηση

Στη συνάντηση που του ζητήθηκε και είχε σήμερα (Δευτέρα) με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για το θέμα στη Βουλή. «Απαιτήσαμε την επέκταση του χρονικού διαστήματος με τις μειωμένες τιμές, την αύξηση του αριθμού των προϊόντων πέρα από τους 600 κωδικούς, και εμφανή τρόπο σήμανσης των προϊόντων με μειωμένη τιμή για τη διευκόλυνση των καταναλωτών», υπογράμμισε.



Σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθάρισε ότι τα πρόσθετα μέτρα ελέγχου θα συνεχιστούν και για το επόμενο διάστημα, όπως βεβαίως και οι έλεγχοι που είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

«Είμαστε υπέρ των πολλών δυνατοτήτων και της αύξησης του ανταγωνισμού για την αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει τη συμμετοχή των παραγωγών στις λαϊκές αγορές και την πρόσβαση των πολιτών απευθείας στους παραγωγούς», τόνισε επίσης ο υπουργός Ανάπτυξης.«Είναι προτεραιότητά μας η στήριξη των παραγωγών και η ενδυνάμωση της δυνατότητάς τους να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους πολίτες. Είναι σταθερή επιλογή και θα γίνει πράξη, με ποιον τρόπο ακριβώς θα το δούμε» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος και επισήμανε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για το θέμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.